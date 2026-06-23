До завтрака или после? Стоматолог поставил точку в споре о чистке зубов

Mirror: зубы лучше чистить до завтрака, а не после

Фото: www.globallookpress.com/Patrick Pleul

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Многие начинают утро с чашки кофе, а уже потом берутся за щетку. Но правилен ли такой подход?

Многие начинают утро с чашки кофе или завтрака, а уже потом берутся за зубную щетку. Однако стоматолог Джиоти Чинтамани объяснил в беседе с Mirror, что такой порядок не всегда идет на пользу зубам. По словам специалиста, в большинстве случаев чистить зубы лучше до еды, а не после.

Как рассказал стоматолог, за ночь во рту активно размножаются бактерии, а утренняя чистка помогает удалить налет и снизить их количество еще до первого приема пищи.

Кроме того, зубная паста с фтором создает на поверхности эмали защитный слой, который помогает ей лучше противостоять воздействию кислот из еды и напитков.

Почему после завтрака лучше не спешить к зубной щетке

Если завтрак включает фрукты, сок, кофе, выпечку или другие кислые продукты, эмаль временно становится более уязвимой. По словам врача, чистка зубов сразу после еды может привести к тому, что кислоты буквально «втираются» в поверхность зуба, постепенно повреждая защитный слой.

Именно поэтому специалист рекомендует, если вы все же предпочитаете чистить зубы после завтрака, подождать не менее 30–60 минут. За это время слюна успеет частично нейтрализовать кислотность и восстановить естественный баланс в полости рта.

Когда можно чистить зубы после еды

Стоматолог отмечает, что если человек не успел почистить зубы перед завтраком, делать это после еды тоже можно. Главное — не сразу.

Пока нет возможности воспользоваться щеткой, врач советует:

прополоскать рот обычной водой;

пожевать жевательную резинку без сахара в течение нескольких минут;

не употреблять сладкие напитки между приемом пищи и чисткой зубов.

Что еще советует стоматолог

Помимо правильного времени чистки, специалист напомнил и о других правилах ухода за полостью рта:

чистить зубы два раза в день не менее двух минут;

использовать зубную нить или ершики для очищения межзубных промежутков;

выбирать зубную пасту с фтором;

регулярно менять зубную щетку — примерно раз в три месяца или раньше, если щетина износилась.

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