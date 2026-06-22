Принц Гарри и Меган Маркл возвращаются в Великобританию: что известно

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Вокруг поездки герцогов Сассекских до сих пор остается немало вопросов.

В начале июля принц Гарри и Меган Маркл могут впервые за несколько лет приехать в Великобританию вместе с детьми. Однако вокруг поездки до сих пор остается немало вопросов — от государственной охраны до возможного примирения с королем Карлом III. Собрали все, что известно на данный момент, в материале 5-tv.ru.

Когда и зачем приедут Гарри и Меган

По данным британских СМИ, визит семьи герцогов Сассекских запланирован на 6–10 июля. Если поездка состоится, вместе с принцем Гарри и Меган Маркл в Великобританию впервые почти за четыре года приедут их дети — принц Арчи и принцесса Лилибет.

Главной целью визита называют участие в мероприятиях, посвященных обратному отсчету до «Игр непобедимых 2027», которые пройдут в Бирмингеме. Именно принц Гарри является основателем международных соревнований для военнослужащих, получивших ранения или инвалидность во время службы.

Почему поездка долго оставалась под вопросом

Главная проблема — безопасность.

После того как в 2020 году Гарри и Меган отказались от обязанностей работающих членов королевской семьи и переехали в США, они лишились автоматической государственной охраны во время пребывания в Великобритании.

На протяжении нескольких лет принц Гарри пытался через суд добиться восстановления полицейской защиты. Он настаивал, что частная охрана не имеет доступа к британским разведданным и не может обеспечить тот же уровень безопасности, что полиция.

Однако суд встал на сторону британского правительства, оставив решение без изменений.

Сам Гарри позже признавался, что именно отсутствие гарантий безопасности мешало ему привозить супругу и детей в Великобританию.

Что с охраной сейчас

Несмотря на проигранный судебный процесс, ситуация в последние месяцы изменилась.

По информации британской прессы, сейчас рассматривается вариант предоставления Гарри государственной охраны во время официальных мероприятий, связанных с «Играми непобедимых 2027».

При этом защита, вероятнее всего, будет действовать только в рамках официальной программы, а не на протяжении всей поездки.

Окончательное решение принимает специальный комитет RAVEC, отвечающий за безопасность членов королевской семьи и других особо охраняемых лиц.

Где может остановиться семья

Еще одной темой обсуждения стало место проживания герцогов Сассекских. По данным СМИ, рассматривается возможность разместить Гарри, Меган и детей в одной из королевских резиденций в Лондоне.

Такой вариант позволил бы значительно упростить вопрос безопасности, поскольку дворцы и официальные резиденции находятся под круглосуточной государственной охраной.

Ранее сообщалось, что король Карл III готов предоставить сыну жилье во время июльского визита. Многие британские обозреватели расценили это как жест доброй воли.

Возможно ли примирение с королем

В последние месяцы тема примирения снова оказалась в центре внимания. Весной принц Гарри публично заявил, что хотел бы восстановить отношения с семьей.

«Было бы хорошо помириться», — сказал он в одном из интервью.

По информации британских СМИ, герцог рассматривает возможность пригласить короля Карла III на «Игры непобедимых 2027» в Бирмингеме. Такое решение называют попыткой сделать первый шаг к восстановлению отношений.

Источники также утверждают, что сам Карл III не исключает постепенного сближения с сыном, особенно ради общения с внуками.

А что с принцем Уильямом?

Если отношения Гарри с королем постепенно начинают налаживаться, то ситуация с принцем Уильямом остается гораздо сложнее.

По данным британской прессы, братья практически не поддерживают общение, а их позиции по многим вопросам остаются противоположными.

Информации о возможной личной встрече Гарри и Уильяма во время июльской поездки пока нет.

Почему этот визит называют историческим

Если поездка состоится в полном составе, это станет первым приездом Арчи и Лилибет в Великобританию почти за четыре года.

Последний раз дети были в стране летом 2022 года во время празднования платинового юбилея королевы Елизаветы II.

Для самой Меган это также станет первым продолжительным визитом после смерти Елизаветы II.

Что известно на данный момент

Несмотря на многочисленные публикации британских СМИ, официального подтверждения поездки пока нет.

Не объявлено и окончательное решение по уровню государственной охраны семьи.

Именно от этого вопроса, по мнению королевских обозревателей, во многом зависит, состоится ли визит Гарри, Меган, Арчи и Лилибет в полном составе.

Если поездка все же пройдет по плану, она может стать самым значимым визитом герцогов Сассекских в Великобританию после их переезда в США и первым реальным шагом к восстановлению отношений с британской королевской семьей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.