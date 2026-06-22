Базовую программу ОМС расширили новыми методами лечения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Изменения позволят россиянам бесплатно проходить дорогостоящие процедуры.

Базовую программу ОМС увеличили за счет добавления 14 новых методов лечения. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин.

«В этом году мы сделали серьезный шаг вперед — в базовую программу ОМС включены 14 новых методов лечения», — отметил он.

Баланин также заявил о переносе в программу еще одного метода, который до этого состоял в разделе II высокотехнологичной медицинской помощи.

Председатель ФФОМС подчеркнул, что благодаря изменениям граждане смогут бесплатно проходить сложные и дорогостоящие процедуры и без оформления квот или поиска дополнительных средств.

Накануне глава российского Минздрава Михаил Мурашко сказал, что россияне могут раз в жизни сдать анализ на дислипидемию — обнаружение риска сердечных болезней. Кроме того, доступны программы по долголетию и выявлению наследственных заболеваний у беременных.

Ранее 5-tv.ru писал об утверждении правительством РФ программы по оказанию бесплатного лечения свыше 20 видов заболеваний. Проект также включает расширение мер профилактики.

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