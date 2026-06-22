Сцена для 2,5 тысячи музыкантов: как прошла Ural Music Night в Екатеринбурге

Фото, видео: 5-tv.ru

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Фестиваль собирал гостей и исполнителей на 101 сцене по всему городу.

Екатеринбург на сутки превратился в одну огромную сцену под открытым небом. Там отгремел масштабный фестиваль Ural Music Night. Тысячи музыкантов, десятки площадок, сотни тысяч зрителей — и ни одной спокойной минуты до самого рассвета. Здесь смешивались рок и поп, опера и уличная музыка, легенды Свердловского рок-клуба и совсем молодые артисты. Все увидела корреспондент «Известий» Нина Катаева.

Этой ночью главное — не проспать все самое интересное. Едва солнце скрывается за горизонтом, концентрация звезд в Екатеринбурге зашкаливает.

Тысячи человек подпевают Сергею Бобунцу, танцуют под вирусные хиты NLO, открывают для себя любимых артистов с новой стороны.

«Екатеринбург в этом плане — культурная столица Урала. Видели, как на разных сценах выступают разные артисты — это впечатляюще», — рассказывает актриса театра и кино, лидер группы «МАНДРАГОРА» Юлия Пересильд.

Каждый зритель может сам настроить свой плеер фестиваля. Выбрать один или несколько жанров, а их здесь много, вот, например, рок. А дальше составить свой плей-лист артистов. Послушать что-нибудь новенькое или вернуться к легендам.

Еще днем молодожены Анастасия и Николай вышли на регистрацию свадьбы под трек «Вечно молодой», а вечером продолжили праздник на рок-сцене.

«Люди стали переслушивать эту музыку, и я думаю, что они обнаружили невероятно прикольные песни. Тогда песни писались без какого-то расчета на то, что они станут популярными, просто люди делали так, потому что они не могли иначе», — объяснил рок-музыкант, лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец.

Ural music night в этом году посвящен 40-летию Свердловского рок-клуба. И вот вместо лиричной Юлии Савичевой на сцене появляется рок-дива, которая пустилась во все тяжкие.

«Я перестала стесняться, что ли. Ну вот выражаюсь и выражаюсь. Как чувствую, так и выражаюсь», — поделилась певица Юлия Савичева.

Запомнить лучшие моменты вечера помогает РЕН ТВ. Генеральный партнер установил фотобудки на главных площадках фестиваля.

«Чайф», Pizza, «Смешбэнд», «Инотонация». Одну сцену с культовыми группами делят молодые исполнители. Из 12 тысяч заявок конкурс прошли сотни.

«Среди них выбрали меня, я была так счастлива. Я смотрела статистику недавно, и у меня увеличились прослушивания с началом фестиваля», — отметила лидер группы Kris Tina Кристина Корнелюк.

«У нас есть формула секретная, мы берем чуть-чуть поп, чуть-чуть рок, добавляем чуть армянской этники», — поделился Грант Меликян из группы «Grant».

Смешивая жанры, Екатеринбург почти на сутки превращается в одну большую сцену под открытым небом. Артисты уральской оперы устраивают перфоманс прямо на балконе театра. Музыка звучит из каждого парка, на улицах и набережных. Больше ста официальных сцен и десятки — стихийных.

В этом году у фестиваля всего одна минорная нота. В апреле не стало идейного вдохновителя Ural music night Евгения Горенбурга.

«Евгений Львович всегда говорил, что „show must go on“, шоу должно продолжаться. Мы можем сохранить память об Евгении Львовиче — это продолжать делать то, что он любил, и делать это весело, не со слезами на глазах», — рассказала директор фестиваля «Уральская ночь музыки» Екатерина Шубенко.

Поддержать фестиваль в этом году приехали фанаты со всей страны. Событие посетили 450 тысяч человек — это рекорд.

«Хотелось бы, чтобы наш народ объединялся с помощью музыки, с помощью общих каких-то событий», — заметил лидер группы Pizza Сергей Приказчиков.

— Первый раз услышали группы — все, везде подпишемся. Еще и сфоткались.

— Сходили везде, и на Юлию Савичеву, и на Pizza, и сейчас стоим вместе с музыкантами уличными и так наслаждаемся вокалом и тем, что такая счастливая, яркая атмосфера.

А это один из самых любимых моментов фестиваля. Больше 40 тысяч человек одновременно поднимают в небо зеркала, пытаясь поймать первые солнечные лучи. Кажется, мой «зайчик» пойман.

Какие бы жанры ни выбирали фанаты, на рассвете они все традиционно здесь — слушают «Серенаду Трубадура», которую для «Бременских музыкантов» полвека назад сочинили Юрий Энтин и Геннадий Гладков. Хит первого советского рок-бэнда исполняет группа «Чайф».

«Я в первый раз на ночи музыки, поэтому и по городу проехали, когда в два часа ночи город ходит как на демонстрации, и когда зал, площадь поет — это очень приятно», — рассказывает рок-музыкант, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин.

Фестиваль закончился, но ровно через год город снова забьется в одном ритме уже новой ночи музыки.

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