Умные очки Ray‑Ban оказались шпионским устройством: теперь функция удалена

Фото, видео: www.globallookpress.com/Liu Ying; 5-tv.ru

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Как гаджет превратился в инструмент слежки.

Высокотехнологичный стартап оказался в центре скандала. Умные очки от известного бренда оказались не просто гаджетом, а шпионским устройством, куда была тайно внедрили функция распознавания лиц. Корреспондент «Известий» Александр Орлов — о том, как это работает.

За стильным аксессуаром скрывается инструмент тотальной слежки. Американские журналисты выяснили: признанная экстремистской в России Meta* через свои умные очки тайно тестировала дополнительную технологию.

«Компания Meta незаметно добавила функцию распознавания лиц в умные очки, что вызвало серьезные опасения по поводу конфиденциальности», — пишет NYP.

Лица не просто сканировались, а попадали в общую базу данных. Технологией с Цукербергом поделилась компания Rank One, один из главных западных разработчиков системы биометрического распознавания для американских силовиков. А в ее совет директоров входят бывшие сотрудники ЦРУ и ФБР.

«Они разработали систему, способную идентифицировать людей, используя доступный инструмент распознавания лиц. Получить имя и адрес незнакомца из открытых источников меньше чем за 90 секунд», — рассказывает ведущий политического подкаста «The Ring of Fire» Джош Джи.

Для того чтобы человек попал в базу данных, достаточно один раз на него посмотреть. Вот так это выглядит от первого лица. Это наш оператор Евгений Кузнецов. Теперь ты тоже в базе данных. И оказалось, что этот ракурс намного лучше подходит для считывания биометрии, ведь человека видно полностью. А искусственный интеллект сразу анализирует все, что попадает в поле зрения. А самое главное, что пользователь не знает об этой скрытой функции.

О том, что в Meta могут использовать такую функцию, заговорили в начале года. Тогда в компании признались, что тестируют технологию в связи с «напряженной политической обстановкой и угрозами со стороны общественных групп».

«Это довольно страшно. Кстати, агенты иммиграционной службы носят именно такие очки. Они используют их для съемки протестующих, записывают людей, собирают их данные», — отмечает журналист Тейлор Лоренц.

При этом сама Rank One уже была замечена в скандалах. Несколько лет назад из-за ошибки ее алгоритма полиция Детройта задержала невиновного — система перепутала его с преступником.

«Полицейская программа в сфере софта, то есть самая компания, о которой идет речь, выдала совпадение по размытому видео в магазине. Система нашла человека в базе водительских удостоверений, его арестовали, несмотря на железное алиби», — заметил адвокат Аркадий Бух.

После публикаций в СМИ и вспыхнувшего скандала в Meta заявили, что удалили эту функцию из очков. Кстати, гаджет открыто продается и в России: на маркетплейсах и в салонах оптики. Однако у нас функционал сильно ограничен. Работают только гарнитура и камера. По крайней мере официально.

«Но если хакеры взломают очки — они могут восстановить этот функционал и по сути реализовать тот самый способ, когда сразу они на улице идут, видят человека, у них сразу отображается, кто это такой, сколько лет. И после этого они могут выполнять какие-то мошеннические операции», — сказал руководитель международного центра цифровой криминалистики СПБ ФИЦ РАН Андрей Чечулин.

Это уже второй случай за месяц, когда конспирологи оказались правы. До этого выяснилось, что игроки в «Покемон Гоу» десять лет сканировали для Пентагона местность, а теперь еще и Meta формирует биометрические базы данных. Тоже руками, а скорее — глазами пользователей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.