Украинские боевики зажаты: в ДНР завершается зачистка Константиновки

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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ВСУ остались практически без снабжения и пытаются вырваться из окружения.

С прямыми последователями нацизма сегодня российские бойцы сражаются в зоне спецоперации. Ожесточенные бои идут на краматорском направлении, где завершается зачистка Константиновки, поступают сообщения о первых мирных жителях, эвакуированных оттуда. При этом в городе зажаты украинские войска, которые остались почти без снабжения. Корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков — с передовой.

Отчаянная попытка вырваться из окружения. Частный сектор Константиновки. Двое боевиков ВСУ заходят в один из дворов. Спустя несколько минут оттуда выходят уже двое гражданских. Вернее, якобы гражданских. Когда по дому начнет работать артиллерия, выбегут еще четверо. Уже в форме.

Тактика с переодеванием в гражданских стала излюбленной у вооруженных формирований Украины. Они понимают, по мирным наши бойцы стрелять не станут. Вот только маскарад уже не помогает. Разведка, наблюдение, анализ. Наши операторы беспилотных систем в любой ситуации вычисляют врага.

Большая часть Константиновки уже под нашим контролем. Оставшиеся в городе боевики ВСУ, по сути, брошенные собственным командованием.

«Даже если они знают на 100%, что он погибнет, они до последнего его оставляют там, чтобы каждую минуту подтверждать, что эта территория у них. Для своего командования», — рассказал командир 78 полка 4 бригады Южной группировки войск с позывным «Стрелок».

Это очередная попытка играть в медийные победы. Украинский народ кормят легендами о том, что напор российских войск удается сдерживать. По факту, разрозненные группы врага даже не показывают носа из своих укрытий.

«Они их держат там, где они сидят. Они ни выйти, ни зайти. Им просто посылки скидывают раз в неделю. И то — они успевают, не успевают их забрать. Все, что выявляется, мы разбиваем, разносим», — рассказал командир 1-го батальона 78 полка 4 бригады Южной группировки войск с позывным «Дз».

Выйти им не удастся, даже если будет желание. Как рассказывают бойцы 78 полка Южной группировки войск, враг минирует территорию даже вокруг собственных пехотинцев, чтобы те не бросили позиции. Конечно, «Баба Яга» с грузом провизии — это единственный способ продлить им жизнь. Но удается не всегда.

«Каждую ночь, днем и ночью наблюдаем, куда сбрасывают провизию, и отрабатываем», — рассказал командир взвода БПС 1-го батальона 78 полка 4 бригады Южной группировки войск с позывным «Кошмар».

Вся оборона ВСУ сейчас строится на беспилотниках. Укрывшиеся пехотинцы нужны только как еще один способ разведки — докладывать о перемещениях наших войск. Когда доходит до стрелкового боя, враг ничего не может противопоставить.

«Сопротивления они особо не оказывали. Потому что у них нет духа, силы воли, желания нет», — добавил «Стрелок».

Попавшие в плен укронацисты тоже не всегда могут быть уверены, что теперь они в безопасности. Конечно, наши бойцы и накормят, и окажут первую помощь. Но дальше самое сложное — спасти пленного от собственных побратимов.

«Естественно, когда пленный идет, они своих ликвидируют, чтобы он не дошел до нас. А мы хотим, чтобы он был живым и здоровым», — рассказал командир роты 1-го батальона 78 полка 4 бригады Южной группировки войск с позывным «Борода».

Сейчас продолжается зачистка Константиновки. Поиски укрытий, огневых точек, дозоров врага. Иногда в город заходят диверсионно-разведывательные группы противника. Но с ними тоже разговор короткий.

«Да, есть обученные, да, есть натовская техника, натовское оружие. Все натовское. Хорошо у них разведчики работают. Но это им не поможет, однозначно», — заявил командир 1-го батальона с позывным «Дз».

Полное освобождение Константиновки уже дело времени. Чтобы обеспечить максимальную безопасность, группы зачистки не торопятся. Противник оставляет после себя множество мин, часто замаскированных под бытовые предметы. Но это может только замедлить, но не остановить наше наступление.

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