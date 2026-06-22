Российский боец спас от гибели свыше 50 раненых сослуживцев в зоне СВО

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Эвакуация осуществлялась под активным воздействием ВСУ.

Старший лейтенант Вооруженных сил РФ Александр Киреев в зоне специальной военной операции помог спасти более 50 военнослужащих. О подвиге сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

В ведомстве отметили, что под его руководством была проведена эвакуация раненых бойцов. При этом поставленную задачу Киреев реализовывал под шквалистым огнем боевиков ВСУ.

«В условиях активного огневого воздействия противника Александр грамотно организовал эвакуацию раненых, определив маршруты выноса раненых, распределив личный состав на группы эвакуации и прикрытия», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что благодаря слаженным действиям лейтенанта раненых солдат доставили в госпиталь, где им оказывают необходимую помощь.

Кроме того, в Минобороны отметили подвиг командира танка младшего сержанта Дмитрия Светлакова, который точным выстрелом уничтожил пулеметный расчет противника. Это обеспечило безопасное продвижение штурмовой группы.

Ранее 5-tv.ru писал об успешном наступлении российских военных в Константиновке. За последние сутки подразделения «Южной» группировки войск освободили свыше 100 зданий в городе.

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