Ушел из жизни команданте Кубинской революции Рамиро Вальдес Менендес

Фото: Майстерман Семен/ТАСС

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Ему было 94 года.

Один из видных военных деятелей Кубинской революции, сподвижник Фиделя и Рауля Кастро Рамиро Вальдес Менендес умер на 95-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

«Уход из жизни команданте революции Рамиро Вальдеса Менендеса причиняет глубокую боль, как потеря отца», — написал глава государства.

Он отметил, что Вальдес был предан идеям кубинских лидеров того времени. Диас-Канель подчеркнул, что всегда относился к нему с уважением и сохранит в памяти его поддержку и советы.

Рамиро Вальдес Менендес родился 28 апреля 1932 года в городе Артемиса. Был активным деятелем Кубинской революции — участвовал в штурме казарм Монкада в 1953 году, партизанской войне против режима Батисты. За годы своей политической карьеры руководил министерством внутренних дел страны, а также занимал пост вице-премьера.

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