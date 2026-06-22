Память о подвиге и жертвах: по всей России пройдет минута молчания

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Траурные мероприятия пройдут в городах и населенных пунктах страны, работу прекратят предприятия, транспорт, а также телевидение.

Общероссийская минута молчания по случаю Дня памяти и скорби состоится по всей стране сегодня, 22 июня, в 12:15 мск. Именно в это время ровно 85 лет назад советские граждане впервые услышали обращение о начале Великой Отечественной войны.

Миллионы жителей РФ присоединятся к памятным мероприятиям, чтобы отдать дань уважения тем, кто погиб в сражениях или во время оккупации. В этот день также будет объявлен общий режим приостановки: на время прекратят деятельность общественный транспорт, торговые точки, предприятия, теле- и радиопередачи.

В Москве 22 июня пройдет церемония возложения цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата. Аналогичные акции состоятся у памятников по всей стране. Кроме того, в 4:00 мск стартует «Вахта памяти. Вечный огонь», участники которой собираются возле мемориалов, чтобы зажечь свечи в память о погибших в годы ВОВ.

Что такое День памяти и скорби

День памяти и скорби — мемориальная дата, которая ежегодно отмечается в России 22 июня. В этот день летом 1941 года началась самая страшная и кровопролитная война в истории страны. Памятная дата напоминает людям о тяжелых испытаниях, с которыми столкнулся советский народ.

Первыми на себя удар фашистских захватчиков приняли защитники Брестской крепости, которые на протяжении нескольких недель обороняли цитадель, которая стала одним из символов мужества и героизма. Также 22 июня нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов выступил в 12:25 с обращением к гражданам о начале войны.

Официальный статус этой даты был оформлен после распада Советского Союза — 8 июня 1996 года президент РФ Борис Ельцин подписал указ об учреждении памятного дня. С этого момента мероприятия проводятся по всей стране на государственном уровне.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.