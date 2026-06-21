Лето закончилось? Гроза и дожди ожидаются в Москве в понедельник

Гидрометцентр России: в понедельник в Москве ожидаются дожди и гроза

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В столичном регионе объявят желтый уровень погодной опасности.

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье 22 июня из-за ожидаемой грозы. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

По прогнозам синоптиков, в понедельник жителей столичного региона ждут кратковременные дожди, местами сильные осадки и грозы. Во время непогоды возможно усиление северо-западного ветра с порывами до 15 метров в секунду.

В Москве температура воздуха днем составит от плюс 23 до плюс 25 градусов, в Подмосковье — от плюс 21 до плюс 26 градусов.

Предупреждение начнет действовать в Московской области с 09:00. Для столицы желтый уровень опасности установлен с 12:00 до 21:00.

Синоптики также отмечают, что в ночь на 22 июня, которая станет самой короткой в году, местами возможны кратковременные осадки. Температура воздуха опустится до плюс 9–14 градусов.

Ранее 5-tv.ru писал, что устойчивой жары в столичном регионе до конца июня не ожидается. Специалисты отмечают, что такая смена теплых и более прохладных периодов характерна для первого летнего месяца в центральной части России и не считается погодной аномалией.

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