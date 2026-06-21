Силы ПВО сбили 168 дронов ВСУ над регионами России

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Атака со стороны киевского режима продолжалась 13 часов.

Российские силы ПВО в течение 13 часов успешно перехватили и уничтожили 168 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Массированная атака со стороны киевского режима началась в 07:00 и продлилась до 20:00 по московскому времени. Вражеские дроны пытались нанести удары по объектам сразу в нескольких субъектах страны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 168 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении ведомства.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны киевского режима с начала СВО. Ее президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате ударов ВСУ по территории Херсонской области погибли два человека, еще девять жителей получили ранения.

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