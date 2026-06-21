В Херсонской области за сутки от ударов ВСУ погибли два человека

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Еще девять пострадали.

Два человека погибли и еще девять получили ранения в результате атак ВСУ на территории Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в канале в мессенджере МАКС.

По информации Сальдо, в селе Костогрызово Алешкинского муниципального округа беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль. Жертвой удара стал мужчина 1968 года рождения, женщина 1965 года рождения получила травмы. Медики оказали ей помощь на месте. Кроме того, в Алешках скончался мужчина 1959 года рождения, который ранее был ранен в результате атаки 17 июня.

В Малых Копанях под удар БПЛА попали мужчина и женщина. Мужчину рождения доставили в больницу, женщине госпитализация не потребовалась.

После атаки дрона на магазин в Каховке в медучреждение были доставлены женщина 1966 года рождения и мужчина 1962 года рождения. Еще один мужчина, 1969 года рождения, получил тяжелые ранения в результате удара беспилотника по автомобилю. В Малой Лепетихе после атаки БПЛА была госпитализирована женщина 1980 года рождения.

Также ранения получила жительница Верхнего Рогачика 1960 года рождения. На трассе Каменка — Цукуры пострадал молодой человек 2005 года рождения, сейчас он находится под наблюдением врачей.

Помимо пострадавших, зафиксированы многочисленные разрушения. Повреждения получили жилые дома в Таврийске, Днепрянах, Новой Маячке, Брилевке, Костогрызове и Любимовке. В Новой Маячке и Чернянке пострадали хозяйственные постройки, в Таврийске и Горностаевке — административные здания. Также повреждены складские помещения в Новой Маячке и два морских судна в Скадовске.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Донецкой Народной Республике за неделю предотвратили 128 террористических атак со стороны Вооруженных сил Украины. Вражеские беспилотники перехватила система «Купол Донбасса» и сводные мобильные огневые группы.

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