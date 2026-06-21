Звезда «КГБ в смокинге» Екатерина Волкова госпитализирована

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Представитель актрисы уточнил, что она находится под наблюдением врачей.

Российская актриса театра и кино Екатерина Волкова, известная по сериалам «КГБ в смокинге» и «Next 2», попала в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее представителя.

В каком состоянии сейчас находится артистка, ее представитель не уточнил, однако подтвердил, что Волкова проходит лечение под контролем медиков.

Настоящая популярность пришла к актрисе после ролей в рейтинговых телепроектах.

За свою карьеру она снялась более чем в 90 фильмах и сериалах, среди которых особенно выделяются «До смерти красива», «Саранча», «Фарца» и «Паук». Кроме того, Волкова выступает с сольной джазовой программой.

В 2015 году актриса создала бренд одежды и аксессуаров, а также основала персональную линию по выпуску модной женской одежды.

Ранее 5-tv.ru писал, что 13-летний сын режиссера Сарика Андреасяна попал в аварию во время занятий картингом. Мальчик не справился с управлением и вылетел за пределы трассы — его госпитализировали и оперативно провели операцию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.