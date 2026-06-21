«В палате»: Сати Спивакова рассказала о состоянии госпитализированного мужа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Артист сейчас находится под наблюдением врачей в столичной больнице.

Народный артист СССР Владимир Спиваков проходит лечение в одной из больниц Москвы и находится в обычной палате. Об этом ТАСС сообщила его супруга Сати, подчеркнув, что состояние здоровья музыканта не вызывает опасений у врачей.

«Все хорошо, он находится в обычной палате», — кратко прокомментировала Сати Спивакова.

Из-за госпитализации музыканта запланированный на 21 июня концерт в Московском международном Доме музыки (ММДМ) пришлось отменить. Организаторы пообещали объявить новую дату проведения мероприятия немного позже.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 19 июня митрополит Иларион сообщил об экстренной госпитализации Спивакова с подозрением на инсульт. Позже он уточнил, что эта информация не подтвердилась, однако музыканта все же решили оставить в клинике.

Затем слухи об инсульте опровергла и его жена Сати. Она пояснила, что у ее супруга действительно возникли проблемы со здоровьем, однако точного диагноза Владимира Спивакова раскрывать не стала.

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