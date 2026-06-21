«Смысла не имеет»: Мясников назвал бесполезным анализ клещей на боррелиоз

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Доктор назвал эту процедуру пустой нагрузкой на систему здравоохранения.

Сдавать клеща в лабораторию на анализ не имеет никакого смысла. Об этом в беседе с информационной службой «Вести» рассказал врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Александр Мясников.

«Все международные организации твердят: перестаньте носить клеща на анализ. Если анализ содержит клещ-боррелиоз, это не значит, что он у вас», — заявил эксперт.

При этом отрицательный результат теста также не может служить стопроцентной гарантией безопасности.

«Это могла быть лабораторная ошибка, либо (вы могли. — Прим. ред.) пропустить второго клеща. Не носите клеща! Это только нагрузка на лаборатории, на здравоохранении. (Это. — Прим. ред.) практического смысла не имеет», — объяснил Александр Мясников.

Врач также напомнил, что клещи не обитают на деревьях и не умеют прыгать на людей сверху. Для надежной защиты от укусов в лесу достаточно использовать головной убор и носить закрытую одежду.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что специалисты Роспотребнадзора во время масштабного исследования выявили более 30 различных РНК-вирусов, переносчиками которых являются комары и клещи.

Помимо уже известных науке патогенов, в биологических образцах клещей, грызунов и летучих мышей были обнаружены три абсолютно новых, ранее не изученных вируса.

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