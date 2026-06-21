Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Противник понес потери до 85 бевиков, а также лишился боевой бронированной машины.

Подразделения «Южной» группировки войск за прошедшие сутки освободили от боевиков ВСУ 104 здания в Константиновке ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны России в канале в мессенджере МАКС.

По данным ведомства, противник понес потери до 85 бевиков, а также лишился боевой бронированной машины, 16 автомобилей, одного артиллерийского орудия, 24 наземных робототехнических комплексов и 25 пунктов управления беспилотниками.

Отдельно уточняется ситуация в районе Красного Лимана Донецкой Народной Республики. Штурмовые подразделения 25-й армии продолжают продвижение в северо-западной части населенного пункта. За сутки российские силы взяли под контроль 53 здания, ранее удерживаемых украинскими формированиями.

Также в сводке сообщается о действиях группировки войск «Запад». Российские подразделения нанесли удары по украинским силам, находившимся в здании бывшего пансионата в районе населенного пункта Щурово. В момент атаки противник отходил из района Красного Лимана.

В результате, как утверждается, ликвидированы более 30 боевиков, а также уничтожены бронеавтомобиль HMMWV, пикап и четыре наземных роботизированных комплекса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Донецкой Народной Республике за неделю предотвратили 128 террористических атак со стороны Вооруженных сил Украины. Вражеские беспилотники перехватила система «Купол Донбасса» и сводные мобильные огневые группы.

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