Рюкзак, мачете и взрывные устройства: подробности нападения в ТЦ в Краснодаре

Напавший на посетителей ТЦ в Краснодаре носил в рюкзаке мачете и взрывчатку

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Нападение произошло днем 20 июня. Вооруженный ножом мужчина ворвался в торговый центр и напал на находившихся внутри людей.

Стали известны новые подробности нападения, произошедшего 20 июня в торговом центре West Mall в Краснодаре. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По информации источника, 19-летний юноша вошел в здание через ресторанную зону, имея при себе рюкзак. Сначала молодой человек сделал заказ, после чего направился в туалет общего зала. Там он переоделся, достал колюще-режущий предмет и начал атаковать посетителей.

Во время нападения злоумышленник бросил на пол петарду, после чего прогремел взрыв. Затем он поднялся на второй этаж по эскалатору, где уже использовал мачете. Одной из его жертв стала случайная прохожая — женщину ударили по голове.

Далее нападавший переместился на третий этаж. Там он бросил пиротехническое устройство в сторону детского центра «Город детей». После хлопка произошло возгорание мебели. Как стало известно 5-tv.ru, при задержанном могли находиться восемь ножей и пять самодельных взрывных устройств.

Нападение произошло днем 20 июня. Вооруженный ножом мужчина ворвался в торговый центр и напал на находившихся внутри людей. В результате одна женщина получила смертельные ранения. Еще пять человек были госпитализированы. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщил, что состояние пострадавших медики оценивают как средней степени тяжести.

Задержанным оказался молодой человек 2007 года рождения. По предварительным данным, у него имелись проблемы со здоровьем. После задержания он объяснил свой поступок тем, что ему «надоело жить».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что напавший на посетителей в ТЦ в Краснодаре признал вину.

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