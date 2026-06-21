«Первый семейный бизнес»: Деревянко и Фуць посоветовали запустить реалити-шоу

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Открытие собственного бренда может стать для супругов началом еще одного масштабного проекта.

Актеру Павлу Деревянко и его супруге, дизайнеру Зое Фуць, стоит задуматься о запуске собственного реалити-шоу. Таким мнением поделился певец Илья Гуров в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на открытии бутика FABZPRO, который открыли супруги.

Артист признался, что с интересом наблюдает за парой и считает их отношения показательным примером того, как можно справляться со сложностями и сохранять гармонию.

«Мне очень нравится то, что несмотря на трудности, несмотря на испытания, в том числе и физические, они очень классно выходят из них и являются, наверное, для многих примером того, как можно четко и при этом безболезненно выйти из ситуации, которые могут любые другие отношения поставить в кризис», — сказал Гуров.

По его словам, совместный бизнес нередко становится испытанием для отношений, однако в случае Деревянко и Фуць работа над общим делом, наоборот, помогает укреплять союз.

Певец напомнил, что Павел ранее признавался в отсутствии предпринимательского опыта, а Зоя уже сталкивалась с созданием собственных коллекций, но сейчас они фактически начинают новый путь вместе. Гуров считает, что все этапы развития бренда можно превратить в полноценный телевизионный или интернет-проект.

«Мне кажется, вообще из этого можно сделать классное реалити-шоу «Наш первый семейный бизнес», — отметил исполнитель.

Он уверен, что зрителям было бы интересно увидеть не только успехи пары, но и закулисную сторону работы: создание коллекций, выбор тканей, поездки на производство и обсуждение рабочих вопросов. По мнению певца, подобный формат способен привлечь дополнительное внимание к бренду и помочь развитию бизнеса.

Кроме того, артист подчеркнул, что аудитория всегда проявляет интерес к тому, что обычно остается за кадром, а открытость помогает завоевать доверие покупателей и поклонников.

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