Дмитрий Дибров разбил голову на вечеринке в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Столичная тусовка закончилась госпитализацией.

Телеведущий Дмитрий Дибров получил травму головы после падения в одном из ночных клубов Москвы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По информации источника, инцидент произошел в заведении на улице Косыгина. Незадолго до случившегося Дибров находился рядом с диджейским пультом и танцевал, что запечатлели очевидцы.

«В какой-то момент Дибров упал с лестницы и разбил голову», — уточнил собеседник.

После инцидента на место вызвали бригаду скорой помощи. Телеведущего доставили в больницу для обследования и оказания медицинской помощи. По предварительной информации, у Диброва перелом носа. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что телеведущая Ольга Бузова опубликовала фотографию травмированной ноги после успешно проведенной экстренной операции. Знаменитость упала в душе и рассекла колено. Ее экстренно доставили в больницу и прооперировали. Из-за травмы певица вынуждена отменить концерт в Ростове-на-Дону. Мероприятие перенесли на конец лета — 6 августа.

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