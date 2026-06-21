В Севастополе ввели график временного отключения электроэнергии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Ограничения вводятся по распоряжению диспетчерских служб.

В Севастополе начали применять график временного ограничения электроснабжения. О введении меры сообщил губернатор города Михаил Развожаев в канале в мессенджере МАКС.

«В Севастополе введен график временного отключения потребления электроэнергии», — написал губернатор.

По его словам, решение принято для стабилизации работы энергосистемы на фоне повышенной нагрузки на электрические сети. Ограничения вводятся по указанию диспетчера Филиала АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ.

Ранее в этот день стало известно, что власти Крыма объявили о временном прекращении отпуска топлива на автозаправочных станциях (АЗС). Ограничение распространяется на все формы получения горючего — как при оплате наличными и банковскими картами, так и по талонам.

По словам главы республики Сергея Аксенова, в текущих условиях топливо будет доступно только тем структурам, от работы которых напрямую зависит функционирование региона. Дополнительные меры, связанные с ситуацией на топливном рынке полуострова, будут озвучены позднее.

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