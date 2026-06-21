Строгий перечень: какие штампы обязательно должны быть в паспорте гражданина РФ

МВД: в паспорте необходимы отметки о месте регистрации и воинской обязанности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Остальные сведения, включая информацию о детях и браке, вносятся исключительно по желанию владельца.

МВД России закрепило строгий перечень штампов, которые непременно должны присутствовать во внутреннем паспорте гражданина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, отвечая на запрос РИА Новости.

«По вопросам проставления во внутрироссийском паспорте отметок сообщаем, что обязательными являются о регистрации гражданина и снятии его с регистрационного учета по месту жительства и об отношении к воинской обязанности», — заявил представитель министерства.

Он подчеркнул, что любые другие записи в главный документ россиянина добавляются лишь по его личному обращению.

В этот необязательный перечень входят отметки о регистрации и расторжении брака, о наличии детей младше 14 лет, данные о ранее выданных внутренних паспортах и о действующих загранпаспортах.

Кроме того, по желанию владельца медицинские организации могут зафиксировать информацию о группе крови и резус-факторе, а также вписать номер записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что после серьезной пластической операции может потребоваться новый паспорт.

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