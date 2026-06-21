В Крыму приостановили свободную продажу топлива на АЗС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кира Абулхатина

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Топливо будет отпускаться только госслужбам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность региона.

Власти Крыма объявили о временном прекращении отпуска топлива на автозаправочных станциях (АЗС). Ограничение распространяется на все формы получения горючего — как при оплате наличными и банковскими картами, так и по талонам. О принятом решении сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.

По его словам, в текущих условиях топливо будет доступно только тем структурам, от работы которых напрямую зависит функционирование региона.

«На крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым», — сообщил он.

Глава региона также отметил, что дополнительные меры, связанные с ситуацией на топливном рынке полуострова, будут озвучены позднее. Он призвал жителей сохранять спокойствие и ориентироваться исключительно на официальную информацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Крыму ограничили ночную езду на мотоциклах, квадроциклах и питбайках. Мототехники не должно быть на улице с 20:00 до 06:00.

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