«Мы прибыли»: сообщение об атаке инопланетян напугало Бразилию

Фото: 5-tv.ru

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Уведомления на телефоны граждан поступили от Минобороны страны.

Страшное предупреждение от Министерства обороны разбудило миллионы жителей Бразилии — гражданам сообщили о скором нашествии инопланетян. Об этом пишет местный новостной портал Agencia Brasil.

Уведомления от имени военного ведомства поступили на мобильные телефоны. Они сопровождались резким звуковым сигналом. При этом некоторые предупреждения содержали устрашающие формулировки.

«Берегитесь. Инопланетная атака. Люди, мы прибыли», — говорилось в сообщениях.

При этом издание G1 подчеркивает, что в ряде сообщений были допущены орфографические ошибки. Всего пугающие послания дошли до 30 миллионов человек.

Позже власти Бразилии заявили, что государственная система экстренного оповещения подверглась атаке со стороны хакеров. В Минобороны отметили, что сообщение о внеземных существах удалено, а инцидент расследуется правоохранительными органами.

В мае американский предприниматель Илон Маск запустил ракету Falcon 9, которая не на шутку встревожила жителей канадской провинции Британская Колумбия. Они приняли «эффект медузы», который оставил после себя космический аппарат, за нашествие инопланетян.

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