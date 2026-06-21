Фото: Reuters/Isabel Infantes

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По его словам, все грехи главы правительства Великобритании разоблачили патриоты.

Британский премьер Кир Стармер оставит свою страну с целым набором проблем – среди них высокая преступность, кризисы и война. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети.

«После отставки Стармера его наследием останутся лишь разжигание войны, энергетические ошибки, открытые границы, банды педофилов, преступность среди мигрантов и нежелание признать какие-либо из этих ошибок», - написал он.

Дмитриев также отметил, что именно патриоты Великобритании выявили все ошибки главы правительства страны. В конце своего поста он поинтересовался о том, удастся ли преемнику Стармера, «воспитанному глобалистами», исправить его промахи.

Накануне руководитель РФПИ обратился к инопланетянам с просьбой помочь Стармеру покинуть свой пост. По его словам, они смогут показать премьеру Великобритании отношение народа страны к нему.

Ранее 5-tv.ru писал, что Стармер объявит о своей отставке в ближайшее время. Это может случиться в понедельник. При этом глава правительства уже заявлял, что не собирается уходить с занимаемой должности.

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