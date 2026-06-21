Фицо подчеркнул готовность к диалогу с Путиным

Фото: www.globallookpress.com/Roman Naumov

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Он также поддержал начало диалога между Москвой и Брюсселем.

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что не откажется от возможности поговорить с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в своем видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети.

«Не упущу ни одной возможности вести диалог с российским президентом Путиным», — сказал руководитель словацкого правительства.

Фицо также выступил за начало диалога между Москвой и Брюсселем по вопросу восстановления отношений и украинского урегулирования. Он подчеркнул, что Братислава контактирует с обеими сторонами по этим вопросам.

Кроме того, выразил готовность общаться с главой киевского режима Владимира Зеленского, несмотря на разногласия. При этом он добавил, что Евросоюз обладает инструментами, необходимыми для влияния на поведение украинской стороны.

«Мы суверенны в своих взглядах. Мы должны быть заинтересованы поддерживать дружеские и взаимовыгодные отношения с каждым, кто так же относится к Словакии», — пояснил глава правительства.

Ранее 5-tv.ru писал о разногласиях в странах ЕС из-за вопроса переговоров с Россией. На недавнем саммите Евросоюза в Брюсселе стороны не смогли определиться с посредником для разговора с Москвой.

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