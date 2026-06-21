В ходе операции по борьбе с наркотиками во Франции нашли картину Пабло Пикассо

Фото: www.globallookpress.com/Michael Kappeler

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На полотне художника, предположительно, портрет Марии-Терезы Вальтер, его стоимость оценивается в 12-15 миллионов долларов.

В пригороде Парижа, в одном из департаментов региона Иль-де-Франс — Валь-де-Марне, полиция обнаружила украденную картину испанского художника Пабло Пикассо. Примечательно то, что не она была целью операции, правоохранители искали запрещенные вещества, а наткнулись на предмет искусства стоимостью в миллионы долларов. Об этом сообщается в материале портала Actu17.

«Подлинное полотно Пабло Пикассо, оцениваемое в десятки миллионов евро, было обнаружено в понедельник, 15 июня, в ходе обысков, проводившихся в Валь-де-Марн в рамках расследования дела о наркоторговле», — сказано в публикации.

В некоторых источниках указывается, что речь идет о портрете Марии-Терезы Вальтер, написанном Пикассо, и что его подлинность подтверждена экспертизой, а цена доходит до 12-15 миллионов долларов. Портал при этом не уточняет, какую именно картину нашли полицейские, но заявляет — прежде она была украдена из хранилища в Париже.

В ходе обыска помимо бесценного полотна правоохранители нашли также около 20 килограммов гашиша, одежду известных брендов, которую оценили в сумме в сотни тысяч евро, и еще семь тысяч наличными — более полумиллиона в пересчете на рубли. Местная прокуратура начала расследование, шестеро подозреваемых уже задержаны.

Журналисты газеты Le Parisien отмечают, что один из злоумышленников работал в парижском хранилище и в течение нескольких недель. Именно с его помощью была похищена картина Пикассо, а также ряд других ценностей.

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