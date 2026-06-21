Вечером открылся, утром закрылся: что происходит в Ормузском проливе

Фото, видео: Reuters/Stringer

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Между Ираном и США перемирие. Но лишь на словах.

Ормузский пролив открыт. Ормузский пролив закрыт. Между двумя этими новостями всего одна ночь. Вечером открылся, утром закрылся. Несмотря на меморандум о взаимопонимании между Ираном и США о том, что все боевые действия в регионе прекращаются.

Более 100 дней они воевали. Один день были в состоянии перемирия, и вот сейчас снова непонятно что. При этом и Трамп, ставя размашистую подпись под документом, объявил о победе США. И Иран объявил о своей победе. Израиль промолчал, потому что с ним вообще не посоветовались, когда мириться. Израиль был занят, он бомбил Ливан. Что, вообще-то, запрещено новым перемирием.

Официально это называется «Исламабадский меморандум». Потому что переговоры вели в Исламабаде, то есть в Пакистане. Четырнадцать пунктов. Часть из них просто восстанавливает статус-кво: прекращение военных ударов, открытие Ормуза для коммерческого судоходства, снятие американской морской блокады иранских портов и шестидесятидневное перемирие.

Все это прекрасно, но кроме того, в документе есть еще ряд пунктов, которые я даже перечитал несколько раз, чтобы убедиться, что они там есть: Америка снимает санкции с Ирана, Америка разблокирует замороженные активы, Америка поможет создать инвестфонд на триста миллиардов долларов для восстановления Ирана.

Это, возможно, самое щедрое соглашение в истории американской дипломатии. Слишком щедрое для того, чтобы его исполнять.

«У Трампа были веские причины объявить о победе хоть как, и двигаться дальше, в основном из-за проблем в экономике. К концу этого месяца мировые поставки энергоносителей были бы критически низкими, а цены взлетели бы до небес. И он это знал. А наши собственные стратегические запасы нефти в Соединенных Штатах находятся на критически низком уровне», — говорит бывший аналитик пентагона Майкл Малуф.

Чтобы ответить на вопрос, а кто, собственно, победил, нужно посмотреть, какие были объявлены цели у нападающей стороны, и посмотреть, какие достигнуты.

Ядерная программа — тут все очень туманно, поскольку иранцы и до конфликта уверяли, что у них нет ядерного оружия, и сейчас говорят, что не хотят его.

Смена режима. Тут у США частичный успех в том плане, что людей поменяли, буквально уничтожив почти всю верхушку. Вот только команда та же, только моложе и злее, теперь в первых рядах.

Нефть — тут все мимо. Иран даже в условиях блокады продолжал сам торговать своими углеводородами.

Ну и наконец — поддержка союзных группировок на Ближнем Востоке. Тегеран её не только не прекратил, но прямо прописал в юридических документах: «мы за них отвечаем, их судьба — наша судьба».

Ну и кто тут победил?

«Теперь Иран осознает, что у него есть эквивалент двух ядерных боеголовок. Во-первых, это его способность перекрыть Ормузский пролив, что может ввергнуть всю мировую экономику в депрессию. И, во-вторых, у них есть ракеты и беспилотники, которые могут поразить израильский ядерный объект в Димоне. Они могут сделать большую часть Израиля непригодной для жизни на сотни лет», — считает профессор кафедры истории и директор Института ядерных исследований в Американском университете Вашингтона Питер Кузник.

Самое важное, что показал этот конфликт — США не всесильны и даже израильская разведка не вездесуща. И против их экономической и военной мощи тоже может найтись оружие.

Иран не побоялся, отражая нападение, втянуть в конфликт соседей, предоставивших свои базы американцам. Но, как оказалось, американские базы вообще не гарантируют никакой защиты, напротив, они скорее «притягивают неприятности». Вот о чем сейчас думают в высоких кабинетах по всему миру.

Ну и наконец, как в таких случаях принято, постскриптум — позиция Израиля.

Операция против Ирана начиналась как совместная. Но когда начались переговоры, картина изменилась. Израиль был полностью отстранен от процесса. Подумайте об этом. Страна, ради защиты которой, по официальной риторике, во многом и начиналась эта война, узнает содержание мирного договора из газет. Нетаньяху сказал, что соглашение между США и Ираном — это решение Трампа, а у Израиля есть собственные интересы.

Меморандум предусматривает «немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан.

Израильские жесткие националисты настаивают, что они этим соглашением не связаны. Опросы показывают: лишь ничтожная доля израильтян считает, что их страна выиграла войну с Ираном.

Исламабадский меморандум», даже в таком виде, - стратегическое поражение Израиля и лично Нетаньяху. Иран как угроза номер один — основа легитимности Нетаньяху. И вот эта угроза исчезает? Допустит ли он этого? До выборов четыре месяца, и Нетаньяху стоит перед выбором: игнорировать Трампа и наступать в Ливане или подчиниться американскому давлению и потерять власть.

«Правительство Нетаньяху, с моей точки зрения, имеет только один выход — продолжать войну. То есть этот человек может выжить, только поддерживая эту ситуацию. Это очень похоже на то, что происходит, например, на Украине. Зеленский может выжить, только поддерживая войну. И Нетаньяху может выжить, только если война продолжится», — делает такой вывод историк, доктор политических наук Микель Пуэртас.

Это перемирие на 60 дней - лишь затишье перед бурей. Шестьдесят дней в ближневосточной дипломатии — это бесконечность. Особенно, когда это предвыборные 60 дней.