«Раскаиваюсь»: напавший на посетителей в ТЦ в Краснодаре признал вину

Напавший на посетителей в торговом центре в Краснодаре признал вину

Фото: Telegram/Следком/sledcom_press

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Следователи выясняют все мотивы преступления.

Юноша, совершивший нападение на посетителей в торговом центре в Краснодаре, признал свою вину. Об этом он заявил следователю на видео, которое в своем Telegram-канале разместила пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Да, я признаю вину и раскаиваюсь», — сказал молодой человек.

В ведомстве отметили, что работа с задержанным продолжается, сотрудники ведомства выясняют мотивы совершенного им преступления. Кроме того, в СКР сообщили о назначении судебных экспертиз.

«Для расследования уголовного дела создана следственная группа из наиболее опытных следователей и криминалистов регионального следственного управления», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел днем 20 июня в торговом центре West Mall. Преступник, имея при себе нож, ворвался в помещение и набросился на посетителей. Смертельные ранения получила одна женщина, еще пять пострадавших были доставлены в городские медицинские учреждения. По словам главы региона Вениамина Кондратьева, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Задержанным оказался мужчина 2007 года рождения, который имел проблемы со здоровьем. Он заявил, что решился на такой поступок, потому что ему «надоело жить». По факту нападения Следком возбудил уголовное дело.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования нападения на торговый центр в Краснодаре.

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