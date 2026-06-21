Равноправное сотрудничество: итоги саммита АСЕАН в Казани

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Саммит проходил в течение трех дней — с 17 по 19 июня.

Между Киевом и Варшавой с новой силой разгорается дипломатический скандал из-за костей бандеровцев. Президент Польши лишил Зеленского ордена, который ему три года назад дал другой президент Польши.

Формальный повод — из-за того, что тот присвоил одному из подразделений ВСУ наименование «имени героев УПА*». Для нас УПА — террористы, и для поляков тоже, даже в большей степени. Это Волынь. Это десятки тысяч убитых мирных жителей. Навроцкий прямо сказал: «В польско-украинских отношениях есть границы, которые нельзя переступать».

Это прям поступок, это пощечина лично Зеленскому, который вдруг решил формировать пантеон героев Украины из националистов, предателей и просто убийц. И скандал с орденом лишь одна из линий раскола, который сейчас наблюдается в Европе.

Как вопрос «что делать с Украиной?» раскалывает ЕС, точно так же и вопрос «а что делать с Россией?» не дает покоя и не приносит единства. Париж, Берлин — за давление и санкции, и Лондон, конечно, но он со стороны. Венгрия, Словакия, Болгария — за компромисс.

Даже внутри Брюсселя нет единства: пока глава Евросовета Антонио Кошта пытается навести мосты с Кремлем, выяснилось, что было как минимум два звонка в Москву. Глава Еврокомиссии нагнетает. Вот дали Киеву индульгенцию бить дронами куда угодно по Европе, все равно виновной будут считать Россию.

Логично, что, встречая такое твердолобое поведение на Западе, российская дипломатия будет расширять контакты на Востоке.

Что и продемонстрировали мероприятия в Казани, где принимали руководителей стран АСЕАН — Юго-Восточной Азии. Они развиваются колоссальными темпами. Они дружественны нам, и по количеству населения — это тот же Евросоюз. Чем мы друг другу можем быть полезны, узнал Максим Прихода.

Сначала один борт — номер один — затем, другой, третий. Те, кто встречал лидеров и глав правительств в аэропорту Казани только и успевали подносить хлеб, соль и куда без него — чак-чак.

Традиция — скорее восточных стран. Но Казань тем и уникальна, что, находясь центре европейской России покоряет восточным гостеприимством!

Столица Татарстана привыкла принимать большие международные съезды, поэтому масштабного благоустройства не потребовалось. Но вот что сделали специально — так это высадили цветы. Один миллион триста тысяч штук. Ровно по числу жителей.

И почти все мировые события, которые в последние годы принимал Татарстан, проходили в Казань — Экспо: «Игры будущего», международный форум «Россия — Исламский мир». И, разумеется, саммит стран Мирового большинства!

Но в этот раз мест действия несколько. Все началось на площадке делового форума Россия-АСЕАН!

«Возможностей очень много: энергетика, технологии, продовольствие, пищевая индустрия. Есть множество направлений для сотрудничества», — уверяет министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Джохари Абдул Гани.

Стран АСЕАН — 11. Они формируют географический центр азиатско-тихоокеанского региона. Население почти 700 миллионов человек. Это огромный рынок! И Россия один из ключевых партнеров.

За десять лет совокупный товарооборот вырос почти на 60%, составил порядка 22 миллиардов долларов. Поставки одних только энергоносителей и минерального сырья за последние месяцы увеличились на 40%.

«Наша традиционная сфера — это поставки минеральных ресурсов, минерального сырья, газ, нефть, нефтепродукты и уголь. И здесь у стран АСЕАН большая потребность, потому что энергопотребление, вот по оценкам экспертов, к 2050 году вырастет в 2,6 раза», — рассказывает министр экономического развития РФ Максим Решетников.

И кто, если не Россия, готова подставить плечо. Причем не только нефтяное.

«Мы подписались и с Лаосом, вышли на большие межправительственные договоренности с Камбоджей, с Индонезией для развития флота плавучих атомных электростанций», — заявил генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

Структура товарооборота сложная и многогранная. Она включает промтовары, продукты питания, химическую промышленность, цифровые технологии, транспорт и чего только нет!

«У нас очень неплохо развивается сфера туризма. У нас появились направления, которые можно отнести к сфере креативной экономики, это, конечно, и цифра, это и умный город, это искусственный интеллект. Те возможности, которые есть и в промышленности у Российской Федерации», — поделился президент торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

Экспортный потенциал наглядно представлен в местном ЦУМе. Это не магазин, а Центр Уникального Мастерства. Только то, что сделано в Татарстане. От расшитых национальных костюмов.

До тяжелых машин легковых и сельскохозяйственных беспилотников и передового медицинского оборудования.

«Тренажер для операций, можно будет потренироваться, вот сейчас идет удаление аппендицита», — отвечает заместитель министра здравоохранения республики Татарстан Андрей Ефремов.

Третья площадка саммита экзотические интерьеры главного республиканского театра имени Галиасгара Камала. Именно здесь гостей приветствовал Владимир Путин.

«И Россия, и страны АСЕАН придерживаются общих нравственных ценностей, уважают национальную самобытность друг друга, признают культурно-цивилизационное разнообразие мира. Все наши государства следуют собственной модели развития и никому не навязывают свои взгляды и в этом, безусловно, наша сила», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Страны АСЕАН — это не только экономический блок. Это реальная региональная сила, которая вправе самостоятельно выбирать внешнеполитический курс.

«Ассоциация государств Юго–Восточной Азии пользуется авторитетом не только в Азиатско-тихоокеанском регион, но и в мире в целом. Выдержало испытание временем, выстроив систему межгосударственного сотрудничества, опирающуюся на общепризнанные нормы международного права и взаимный учет интересов», - рассказал президент РФ Владимир Путин.

Основной день саммита, помимо череды двусторонних встреч с каждым из делегатов включал две пленарных сессии: первая в зале с круглым столом была посвящена вопросам экономики, многостороннего сотрудничества. Делегаты провели ревизию проделанного за последние 35 лет, и обменялись мнениями по актуальным глобальным проблемам!

«Президент всех пробрифинговал в деталях о том, как развивается ситуация и нашу оценку действий киевского режима», — отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Вторая часть в формате рабочего завтрака, говорили о евразийской интеграции. После него президенты России и Филиппин, которые сейчас председательствуют в АСЕАН, вышли к прессе.

«Участники высказались за качественное и количественное увеличение показателей встречной торговли, улучшение ее структуры, за расширение взаимных капиталовложений», — уверяет президент РФ Владимир Путин.

Торговля, причем в национальных валютах, транспорт, наука, культура, спорт, туризм — важнейшие сферы сотрудничества. Об этом четко сказано в подписанных по итогам саммита документам. Главный из которых — определяющий развитие отношений наших стран на годы вперед — Казанская декларация, подписанная на саммите в 2026 году.

— «О чем эта декларация, что там внутри?» — спросил корреспондент «Известий» Максим Прихода.

— «Это рамочное соглашение о сотрудничестве АСЕАН и России», — ответил заместитель министра иностранных дел Филиппин Лео Эррера-Лим.

— «В чем основные положения этого сотрудничества?» — поинтересовался корреспондент «Известий» Максим Прихода.

— «Это политика, безопасность, экономика, гуманитарный обмен», — заявил заместитель министра иностранных дел Филиппин Лео Эррера-Лим.

С некоторыми странами гуманитарный обмен на протяжении десятилетий проходит особенно успешно.

«За все годы Россия подготовила десятки тысяч вьетнамских специалистов. Это целая армия друзей России», — сказал президент РФ Владимир Путин.

Вот и вьетнамский министр иностранных дел в эксклюзивном интервью "Известиям" отмечает.

«Наши отношения существуют не только между правительствами, но и между парламентами, общественными институтами и, особенно, между народами Вьетнама и России», — отметил министр иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунг.

И так с каждой из стран-гостей саммита! Из Лаоса в Казанский зоопарк передали двух слонов!

И не ясно, что из этого причина, а что следствие: взаимная симпатия или реальная выгода от равноправного сотрудничества — саммит показал: в отношениях России и Азиатских стран — есть и то, и другое.

* — запрещенная в России экстремистская организация