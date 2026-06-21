«Столбит поляну»: Франция стремится к первенству среди стран ЕС 

Фото, видео: www.globallookpress.com/Alexander Welscher

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США намерены уменьшить присутствие в Европе.

Группа злоумышленников готовила очередное покушение на Дональда Трампа в день рождения американского президента. Ему 80 лет.

Отмечал своеобразно: прямо на лужайке Белого дома устроил турнир по смешанным единоборствам. Заговорщики планировали атаковать резиденцию дронами, а когда толпа побежит, расстрелять из снайперских винтовок. Непонятно, насколько все это серьезно, ибо в заговоре были какие-то маргиналы. Главный и вовсе — нелегальный мигрант из Мексики по кличке «Пастух», а вычислили группу, когда мама одного из злодеев прочитала переписку 19-летнего сыночка.

Но изъяли оружие, боеприпасы и переписку. При этом никакого политического манифеста, никакой стратегии. Кому сейчас мешает Трамп? Врагов он действительно успел нажить.

После решения США, по крайней мере на словах, уменьшить свое присутствие в Европе, в Старом Свете мы наблюдаем эффект «кошка бросила котят». Страны с самыми большими армиями пытаются застолбить потенциально освобождающееся место гегемона. Франция, Британия, Германия, Польша доказывают, что теперь они тут главные, но внешне это выглядит как попытка «братвы» закрепиться на районе.

Судите сами — в Польше начали учения «Отважный кабан». Так себе название, согласен, но им виднее, с кого брать пример, на кого и на что намекать. Учения проходят в районе Пшесмыка Сувальского, или Сувалковского коридора, узкой полоски евроземли между Калининградской областью и Белоруссией, через которую вся Прибалтика связана с остальным ЕС. В общем, если что, действительно стратегическое место. Вот поляки и тренируются: летят самолеты, кстати, американские, мчатся танки, кстати, южнокорейские, стреляют пушки, тоже, кстати, южнокорейские. Но это нюансы. Главное, что все это возле самой нашей границы.

В «кабана» играют кроме поляков их соседи литовцы и, что примечательно, французы. А в прошлом году были американцы. В общем, Париж недвусмысленно «столбит поляну». В том числе и на «ядерном поле»: только Франция из стран НАТО, ну, кроме США, естественно, имеет широкую линейку таких боеприпасов и все активнее их предлагает.

Уже девять стран в той или иной степени примеряют к себе французский ядерный зонтик, и еще финский парламент впервые за почти 40 лет разрешил размещать на территории страны такое оружие.

Ну, и не следует списывать со счетов Британию, гадит как может. Захватили в Ла-Манше в начале недели танкер, который шел из российского порта. Потом, правда, в пролив зашел наш «Адмирал Григорович», шуганул какую-то дерзкую яхту для острастки и пиратов его величества как ветром сдуло. Но понятно, что они там из-за углов выглядывают. И провокации от них еще будут.

А из другого угла украинцы поглядывают. В этих вопросах они стоят друг друга.