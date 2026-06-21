«Где король, там и шут»: как европейские лидеры пытались задобрить Трампа

Фото, видео: Reuters/Isabel Infantes; 5-tv.ru

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Как мировые главы пытаются понравиться президенту США, пока Киев разыгрывает политический спектакль.

Успенский собор Киево-Печерской лавры загорелся во время нашей воздушной атаки на украинскую столицу. В Киеве, конечно, говорят, что это наш дрон прилетел. И что это был целенаправленный удар, и что Россия специально, и бла-бла-бла, в общем, понятно.

Наше Минобороны уверяет, что это одна из украинских ракет ПВО отклонилась от курса и поразила храм. Точную картину произошедшего, я думаю, мы не узнаем никогда или очень не скоро. Но если бы там был наш дрон, от него всегда остаются крупные детали, например, мотор, и его бы показали. Но его нет. Его не показали.

Далее, сама Лавра опубликовала видео «прилета», но такое странное, где не видно самого прилета, а только всполохи пожара. Почему? Что скрывать? Ну и третье. На Украине давно и строго запрещено снимать места прилетов, но тут, у собора, сразу несколько профессиональных фотографов оказались на соседней крыше. Чтобы вести красивую съемку. Ну ладно, фотографы, может, быстро прибежали на место. Но явно не просто так. Все ради того, чтобы произвести впечатление на одного человека. Дональда Трампа. Собор, так совпало, сгорел накануне его встречи с Зеленским.

«Вид горящих золотых куполов и ущерб от российского удара памятнику архитектуры XI века заметно тронули президента США», — написал после журнал Politico.

Красиво написал, но в каждом слове ложь. Про «российский» авиаудар мы уже выяснили. Золотые купола не пострадали, горела деревянная крыша внизу. Ну и такая деталь: это не памятник XI века, этот собор — новодел, построенный при Кучме и Ющенко.

А вот тронул или нет пожар Трампа — это чистые фантазии или реально после визита в Европу его взгляды на конфликт поменялись? Разбирался корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

На время саммита «Большой семерки» во Франции словно временно восстановили монархию. Под одного гостя. Из Вашингтона. Который в этот раз уже прямым текстом дал понять: кто здесь хозяин.

Мало было роскошного отеля с видом на Женевское озеро. Для него распахнули Версаль. Макрон ублажал и обхаживал.

Еще одна придворная сцена с участием Фридриха Мерца: футболка сборной Германии в подарок — на спине Трамп, президентский номер 47: вы наш лидер, вы наш капитан.

«В конце концов, мы в одной команде», — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

И вот сутки напролет они как могли так и склоняли Трампа на свою сторону в вопросах поддержки Киева.

«Это до смерти пугает недалеких людей, таких как Макрон и Мерц, которые пытаются снова привлечь Соединенные Штаты на свою сторону в борьбе с Россией», — заявил бывший капитан армии Франции Бертран Шоллер.

И хотя мировая закулиса на саммите «Семерки» в Эвиане в этот раз приобрела совершенно физическое воплощение, работающие даже в перерывах микрофоны все равно выдавали незавидное положение европейцев — нервно курили в сторонке, только изображая из себя стойкость.

— И выкурить сигарету?

— Нет! Я бросила! Месяц назад.

И Зеленский аж дважды просил аудиенции, во время общения с западными журналистами изо всех сил после пытался выдавить из себя слезу.

«В такие моменты я действительно часто плачу», — заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Все по классике: где король, там и шут.

«Некоторым европейским политикам все еще нужна фигура Зеленского, чтобы оправдывать траты. Поэтому его и оставляют в кадре», — говорит политический аналитик Эдуардо Луке.

И вот в то время, когда перед Трампом распахивают европейские дворцы, его министр войны даже в Брюссель к союзникам прибывает отнюдь не с миром.

«Мы должны быть уверены, что у нас есть доступ к базам и право пролета, когда это важно, в чрезвычайной ситуации. И пересмотр, который мы проводим сегодня, заключается именно в этом», — сказал министр войны США Пит Хегсет.

Дальше — еще более демонстративный жест. Хегсет досрочно покидает встречу министров обороны. Оружие еще американское, но деньги на него отныне приходится самим выискивать.

«Нужно делать больше и справедливее распределять нагрузку», — утверждает генсек НАТО Марк Рютте.

Европа наглядно остается наедине с Киевом. И кто теперь скажет, что это не их собственная война?

«Нам нужно учиться у Украины. Это уже не улица с односторонним движением», — высказался министр обороны Германии Борис Писториус.

Грандиозный скандал на саммите лидеров. Через прессу выяснилось: глава Евросовета Антонио Кошта за спиной у всех пытался дозвониться до высокопоставленных российских чиновников. Мерц, Макрон и примкнувший к ним Стармер — в бешенстве.

И вот на фоне этой прямо скажем эскалации Европа все настойчивее требует место за столом переговоров. Но вот вопрос — с какой именно стороны этого стола, учитывая однобокую поддержку Киева, санкции против Москвы и в целом антироссийскую политику. Брюсселю слишком трудно будет изображать из себя нейтрального миротворца.

«Даже если мы не согласны по всему, даже если в войне были заявления лидеров, зашедших слишком далеко, и были последствия — материальные и человеческие, — нужно возвращаться за стол переговоров», — объясняет депутат парижской коммуны Charenton-le-Pont Микель Шармен.

Но хотят ли они в принципе останавливать этот безудержный конвейер войны: на одних саммитах собирают деньги на оружие, на других потирают руки от грядущего восстановления Украины. Дональд Туск, анонсируя как раз такой «инвест-форум» в Гданьске, выводит единственно выгодную для Европы формулу.

«Это тоже большой бизнес… Каждый хотел бы, помогая Украине, еще и заработать», — отметил премьер-министр Польши Дональд Туск.

И вся эта схема удивительно честна в своей циничности: чем больше будет разрушений, тем выше прибыли потом. Только Киев продолжает расплачиваться за это своими территориями, которые, похоже, даже частично вряд ли войдут в Евросоюз по ускоренной схеме. И финальный французский штрих — Елисейский дворец, видимо, вдоволь наплясавшись дипломатического гопака, выкладывает проходку лидеров G7 под русский мемный трек «Капибара».

Когда вокруг все трещит, самое время устроить не грозный марш, а невинное Tik-Tok дефиле — таких неправдоподобно белых и пушистых.

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