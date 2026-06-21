Пиар ценой в жизни: что стоит за новыми провокациями Киева

Фото, видео: Telegram/Егор Ковальчук/E_V_Kovalchuk; 5-tv.ru

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Как попытки Украины создать «яркую картинку» оборачиваются ударами по гражданским.

Чем Киев может «перекрыть» деградацию обороны на принципиальном участке фронта? Ведь сейчас, по крайней мере публично, Зеленский пытается вести «торг за Донбасс». Но после зачистки от ВСУ этого укрепрайона, что он в принципе сможет предъявить на переговорах? То-то и оно…

Потому Киев занимается тем, что у него получается пока лучше всего: провокации, теракты, PR.

Во вторник был атакован белорусский автобус, который вез из Гомеля в Геленджик детскую футбольную команду. 28 ребят было и 16 сопровождающих, восемь раненых, один погибший. Жена тренера, которая к тому же была беременна. Дрон был начинен металлическими шариками. Следственный комитет Белоруссии проводит совместное расследование с нашими специалистами.

Но уже понятно: это был украинский дрон, который выбирал себе жертву над трассой на стыке трех границ — российской, украинской и белорусской.

Киев отрицает удар по детскому автобусу. Ну еще бы. Но только в интересах Зеленского сейчас пойти на обострение с Минском. Он уже открыто угрожает белорусам, требует убрать какую-то радиоаппаратуру от границы и дает на это неделю.

Для нас атаки на Белоруссию со стороны Украины — это дополнительные сложности: придется еще «прикрывать» и соседа, а у него еще тысяча километров границы с Украиной.

Ради пиара Киев предпринял и массированные воздушные атаки на московский регион, особенно мощная волна была в ночь на 18 июня. Пожалуй, самая мощная, более 900 украинских дронов было сбито за сутки, из них более 500 именно ночью.

Главной целью был нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня, это юго-восток Москвы. Но в зоне поражения оказались и соседние районы Подмосковья: Жуковский, там погиб ребенок, восьмилетняя девочка. Электросталь. Люберцы, Дзержинск, Котельники. Обломки падали в районе Чехова и Павловского Посада.

Причем и сам нефтеперерабатывающий завод — это сугубо мирное предприятие (его продукция не идет военным), окрестные многоэтажки и торговые центры уж тем более не представляют никакого военного интереса. То есть эти удары не ослабляют российскую армию. Но это затевалось ради картинки и ради психологического эффекта.

Я не могу и не хочу показывать кадры пролета украинских дронов, кадры работы нашей ПВО и призываю вас не снимать и не публиковать такое видео. Это используется нашими противниками как для корректировки ударов, так и для пиара.

Вот очень показательная картина: министр обороны Украины хвастается европейским коллегам, как что-то горит в России. Им это нужно, чтобы показать, как они отрабатывают спонсорские деньги.

Нам не нужно помогать им своими съемками. Вызывать у них энтузиазм. Логика их действий понятна: собрать все силы на одном направлении и постараться, чтобы была яркая картинка. Зеленский и его пиарщики мыслят картинкой. Не смыслом. Не логикой.

Но вот что важно. Более 500 украинских дронов было сбито за одну ночь, из них почти 200 над московским регионом. И лишь единицы достигли целей.

То есть эффективность российской ПВО выше 90%. Это очень хороший показатель. И, конечно, ни в какое сравнение не идет с работой украинской системы ПВО, эффективность которой даже по официальным отчетам на уровне 50–60%. И это все с супер-пупер натовской техникой, и спутниками, и аэроразведкой. Вот так.

Обращает на себя и разность подходов: Украина собрала все, что есть, ради одного налета, у нас идет ежедневная планомерная работа. Наше министерство обороны за неделю нанесло один массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами. В прицеле были объекты ТЭК, связанные с оборонкой, сборочные цеха и склады готовых дронов.

Один обнаружился даже на киностудии имени Довженко. И пока в украинских СМИ плакались, что сгорел цех с реквизитом, на месте пожара красовались сложенные для сборки крылья ударных беспилотников.

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