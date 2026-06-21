Путин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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Он высоко оценил деятельность врачей в зоне СВО и новых регионах страны.

Президент России Владимир Путин обратился к медработникам страны, чтобы поздравить их с профессиональным праздником, который в этом году отмечается 21 июня.

«Сердечно поздравляю с профессиональным праздником большую команду российского здравоохранения — всех, кто трудится в больницах, госпиталях и поликлиниках, на скорой помощи, в крупных и федеральных центрах и сельских фельдшерско-акушерских пунктах», — сказал глава государства.

Он выразил особую благодарность отечественным медицинским службам, которые выполняют свой долг в зоне специальной военной операции. Путин также отметил милосердие и профессионализм врачей, которые трудятся в новых регионах России.

«Будем и дальше стремиться к тому, чтобы качественная, современная медицинская помощь была доступна на всем пространстве нашей большой страны. Вместе с регионами продолжим развитие первичного звена здравоохранения, детской медицины», — подчеркнул российский лидер.

Кроме того, президент заявил о планах наращивать возведение новых медицинских учреждений. Он также добавил, что сегодня в стране реализуются проекты по созданию современных технологий в сфере медицины, которые позволят выявлять заболевания на ранней стадии.

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