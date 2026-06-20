«Хорошо копит деньги»: Анна Цуканова-Котт учится финансовой грамотности у сына

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Молодой человек в этом году отпразднует 18-летие. И подарит себе автомобиль!

Актриса театра и кино Анна Цуканова-Котт призналась, что все еще учится правильно обращаться с деньгами. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на открытии бутика своего коллеги Павла Деревянко и его жены Зои Фуц «FABZPRO». По словам артистки, ее дети усваивают основы финансовой грамотности куда лучше — например, 17-летний сын уже накопил на автомобиль.

«Я учусь финансовой грамотности, я учусь быть финансово осознанной, 10% откладывать от зарплаты. Я и детей, кстати говоря, учу, чтобы они уже как-то в юном возрасте… У меня, кстати, сын прям хорошо очень копит деньги, он прям умеет, я у него учусь», — поделилась Цуканова-Котт.

В этом году старший наследник актрисы Михаил отметит 18-летие. Как рассказала звездная мама, молодой человек активно готовится к исполнению мечты. Он планирует завершить учебу в автошколе, получить права и к этому моменту обзавестись собственным транспортом. Известно, что сын Цукановой-Котт тоже интересуется творчеством, но в музыкальной сфере. Возможно, с этим искусством и будет связана его будущая карьера.

Михаил и его восьмилетняя сестра Лея появились в союзе артистки с кинорежиссером Александром Коттом. Они прожили вместе 18 лет, хотя поженились только в 2019-м, и развелись в 2025-м, но сохранили хорошие отношения ради детей. Сейчас Анна Цуканова-Котт снова замужем за продюсером Михаилом Врубелем. Кинодеятель бросил экс-супругу вскоре после рождения ребенка, после чего начал встречаться с артисткой.

Ранее в интервью 5-tv.ru Цуканова-Котт рассказала, планирует ли подарить новому избраннику ребенка и стать многодетной мамой.

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