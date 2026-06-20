Фото, видео: www.globallookpress.com/Michael Kuenne; 5-tv.ru

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Участники митинга выступили против конфронтации и возложили цветы к советскому мемориалу.

В Берлине состоялась крупная антивоенная акция. Участники митинга призвали к мирным отношениям между Германией и Россией. Кадры с места событий оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На улицы города вышли люди с плакатами против антироссийского курса властей ФРГ. На транспарантах были лозунги «Наша страна желает мира», «Против агрессивной политики в отношении России», «Вон из НАТО прямо сейчас» и «Мы никогда не забудем, что Россия — наш друг».

Часть участников принесла цветы с лентами, на которых были написаны призывы к миру. На некоторых плакатах разместили фотографию водружения знамени над Рейхстагом в 1945 году. Участники акции также потребовали от властей Германии признать геноцид народов СССР в годы Великой Отечественной войны и отказаться от политики реваншизма.

В митинге участвовали немецкие политики и общественные деятели. Среди них — внешнеполитический эксперт партии BSW Севим Дагделен. Ранее партия называлась «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость».

После завершения акции демонстранты пришли к памятнику советскому воину в парке Тиргартен. Там они возложили цветы и почтили память солдат Красной армии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о масштабном митинге в Берлине против политики Фридриха Мерца. Участники акции потребовали отставки канцлера ФРГ.

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