В Чикаго неизвестные открыли огонь по толпе людей

Фото: www.globallookpress.com/Kyle Mazza

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В результате стрельбы ранены 13 человек.

По меньшей мере 13 человек получили ранения в результате массовой стрельбы, которую неизвестные открыли по толпе в Чикаго. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на городскую полицию.

«В пятницу вечером (в субботу утром по московскому времени. — Прим. ред.) на южной стороне города двое, стрелявших из проезжающего автомобиля, ранили по меньшей мере 13 человек», — говорится в сообщении телеканала.

По данным телеканала, красный внедорожник подъехал к большой группе людей, и двое, находившихся в машине, без предупреждения открыли огонь по толпе.

После стрельбы неизвестные скрылись с места происшествия. Все пострадавшие, среди которых люди от 17 до 47 лет, были оперативно госпитализированы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Таймс-Сквер в Нью-Йорке произошла стрельба. Местная полиция оперативно задержала несовершеннолетнего подозреваемого и изъяла у него оружие. По предварительным данным, пострадавших нет. Началось расследование и поиск всех причастных к произошедшему.

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