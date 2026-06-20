Все оцепили: опубликованы кадры с места нападения в ТЦ Краснодара

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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После чрезвычайного происшествия территорию вокруг здания отгородили, посетителей и сотрудников вывели на улицу, а вход закрыли.

Кадры с места нападения мужчины с ножом на людей в торговом центре Краснодара публикует 5-tv.ru.

После чрезвычайного происшествия территорию вокруг ТЦ West Mall оцепили, посетителей и сотрудников вывели на улицу, а вход в здание закрыли. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Лев Коновалов.

В данный момент в торговом центре работают криминалисты и специалисты разных ведомств. Они изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить, как нападавший смог пронести оружие в здание.

Инцидент произошел днем 20 июня в торговом центре West Mall на улице Заполярной. В этом же здании расположен многофункциональный центр. По предварительным данным, вооруженный ножом молодой человек ворвался внутрь и начал нападать на людей.

В результате происшествия погибла женщина. Еще пять человек получили ранения различной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницы. Врачи оказывают им всю необходимую медпомощь.

Нападавшего задержали сотрудники полиции. С ним работают следователи и оперативники. Правоохранители устанавливают мотивы его действий и все обстоятельства произошедшего.

Как сообщил 5-tv.ru, прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту нападения. В ведомстве сообщили, что по итогам проверки будут приняты меры реагирования.

Очевидцы о нападении в ТЦ Краснодара

Очевидцы рассказали, что в первые минуты после нападения в здании началась паника. Одна из посетительниц находилась в книжном магазине на втором этаже, когда услышала громкий хлопок.

После этого очевидцы увидели мужчину в черной одежде, который бежал по эскалатору на третий этаж. Один из покупателей бросился за ним, пытаясь остановить нападавшего.

Позже в торговом центре сработала тревога, погас свет, а по громкой связи объявили срочную эвакуацию. Свидетель происшествия рассказала, что после короткой тишины раздался детский крик, и люди поняли, что нужно как можно быстрее покинуть здание. Посетители направились к ближайшей пожарной лестнице.

Еще один очевидец сообщила, что во время происшествия в здании находился ее ребенок. По ее словам, неизвестный разливал жидкость и пытался устроить поджог. После этого посетителей и сотрудников начали быстро выводить из торгового центра, чтобы не допустить новых пострадавших.

На месте продолжают работать экстренные службы, следователи и оперативники. Они изучают записи камер, опрашивают свидетелей и восстанавливают полную картину нападения.

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