«Душераздирающий крик»: очевидец о первых минутах нападения в ТЦ Краснодара

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Вооруженного ножом мужчину бросился догонять один из покупателей.

Во время нападения вооруженного ножом мужчины на посетителей краснодарского торгового центра West Mall один из покупателей бросился за ним в погоню. Об этом 5-tv.ru рассказала очевидец происшествия Наталья.

По словам женщины, она находилась в книжном магазине на втором этаже здания, когда раздался оглушительный грохот. Звук был настолько мощным, что люди сначала приняли его за прилет беспилотника.

«Мы услышали очень странный и громкий хлопок. Если честно, я подумала, что это дрон залетел, потому что такая сила была, что уши заложило, затрещали там стекла. И мы, естественно, испугались, вообще не понимали, что происходит. Самое главное — нужно было понимать, в какую сторону бежать», — поделилась Наталья.

Затем очевидцы заметили бегущего по эскалатору на третий этаж мужчину в черной одежде. В этот момент один из посетителей ТЦ решил остановить нападавшего, побежав за ним.

«После этого сначала была тишина, а потом раздался душераздирающий детский крик — это было просто невозможно. Тут мы поняли, что надо быстрее бежать. Мы увидели ближайшую пожарную лестницу. Не добегая до пожарной лестницы, сработала тревога в торговом центре, выключился свет, и голосовым сообщением стали говорить, что срочно эвакуация, всем на выход», — вспомнила Наталья.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате нападения на посетителей краснодарского ТЦ погибла женщина, еще пять человек получили ранения.

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