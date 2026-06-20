Норма воды для сердечников: сколько можно пить, чтобы не навредить себе

Кардиолог Кондрахин рассказал о том, сколько можно пить сердечникам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Ограничение воды связано с риском нарушения кровообращения.

Летний период требует особого внимания к питьевому режиму, особенно для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сообщил врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в интервью изданию Газета.ру.

Он порекомендовал ограничить потребление воды в связи с нарушением передвижения крови.

«Кровь застаивается, возникают отеки, они не уходят, они начинают накапливаться — все это попадает опять в кровь, нагружает сердце, и сердцу становится тяжело качать, перекачивать кровь», — пояснил Андрей Кондрахин.

Именно поэтому пациентам рекомендуют строго контролировать объем выпиваемой жидкости, но не исключать ее полностью.

Для здорового функционирования организма сердечникам важно придерживаться определенной нормы. Андрей Кондрахин уточнил, что стандартный расчет составляет 30 миллилитров воды на каждый килограмм массы тела в сутки. В остальное время врачи советуют снижать количество потребляемой жидкости, чтобы избежать перегрузки.

Кроме того, в терапии сердечных заболеваний часто используются мочегонные препараты. Их действие направлено на выведение лишней воды из межклеточного пространства, где она не нужна.

При этом такая терапия позволяет сохранить необходимый объем воды непосредственно в кровеносном русле, что помогает поддерживать баланс без вреда для сердечной мышцы. Таким образом, контроль за водным режимом — это не рекомендация, а важное условие для стабильного самочувствия пациентов с патологиями сердца.