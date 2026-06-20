Прокуратура начала проверку после нападения с ножом в торговом центре Краснодара

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В результате инцидента один человек погиб, еще несколько получили травмы.

Прокуратура Краснодарского края проводит проверку по факту нападения в торговом центре на улице Заполярной в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура организовала проверку произошедшего, по ее результатам будут приняты меры реагирования», — сказано в сообщении ведомства, которое опубликовали в канале МАХ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что инцидент произошел днем 20 июня в торговом центре West Mall, где также располагается многофункциональный центр. Как ранее сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк, вооруженный ножом молодой человек напал на посетителей здания и нанес ранения нескольким людям.

Согласно предварительной информации, в результате нападения погибла одна женщина. Еще пять человек получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь.

После нападения подозреваемого оперативно задержали сотрудники полиции. В настоящее время с ним работают следователи и оперативники. Правоохранительные органы устанавливают мотивы его действий, а также проверяют все обстоятельства случившегося.

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