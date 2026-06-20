Кубанского бизнесмена подозревают в краже яблок на сумму 18,3 миллиона рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В отношении предпринимателя уже возбуждено уголовное дело.

В Кабардино-Балкарской Республике возбудили уголовное дело в отношении краснодарского предпринимателя, который похитил оптовую партию яблок общей стоимостью более 18,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном МВД.

По информации ведомства, в декабре 2025 года компания из Прохладненского района договорилась с 43-летним кубанским бизнесменом о продаже оптовой партии яблок сорта «Джеромини». Фрукты доставили покупателю, однако поставщик обещанной оплаты так и не дождался.

«Как выяснили следователи, предприниматель изначально не имел умысла выполнять взятые на себя финансовые обязательства. Получив и полностью реализовав партию яблок, бизнесмен не перечислил денежные средства поставщику, а распорядился всей выручкой по собственному усмотрению», — пояснили в МВД.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Теперь бизнесмену грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве задержали бизнесмена, который пытался обмануть своего партнера на 100 миллионов рублей. По версии следствия, 44-летний предприниматель обещал помочь в решении конфиденциальных проблем за 30 миллионов, но не планировал выполнять свои обещания. Позже он потребовал еще 70 миллионов, ссылаясь на проверки со стороны надзорных органов.

Когда партнер заподозрил обман, он обратился в полицию. В отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.

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