Не каждая трава полезна: главные секреты идеального компоста

Фото: 5-tv.ru

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Несколько простых решений способны ускорить созревание органики и избавить участок от лишних проблем.

Компостная яма — один из самых полезных объектов на дачном участке. Она позволяет не только избавиться от растительных отходов, но и получить натуральное удобрение, которое улучшает структуру почвы и способствует естественному росту растений без лишней химии.

Однако для того, чтобы компост действительно созревал быстро и не превращался в источник неприятного запаха, важно правильно выбрать место, организовать конструкцию и соблюдать несколько простых правил.

Где лучше разместить компостную яму

Выбор места напрямую влияет на скорость созревания компоста и удобство его использования. Компостную яму или контейнер рекомендуется располагать в полутени. Под прямыми солнечными лучами органика будет слишком быстро пересыхать, а в постоянной тени процесс разложения может замедлиться.

Также стоит учитывать несколько важных моментов: расстояние до жилого дома должно составлять не менее нескольких метров, а место не должно находиться в низине, где после дождей скапливается вода.

Также желательно обеспечить удобный доступ для подвоза травы, листвы и других отходов, рядом должен находиться источник воды для периодического увлажнения компоста. Если на участке высокий уровень грунтовых вод, лучше отказаться от глубокой ямы и выбрать надземный компостный короб.

Какой должна быть конструкция

5-tv.ru

Современные дачники все чаще используют не классические ямы, а специальные компостные короба. Они обеспечивают хорошую вентиляцию и упрощают уход за органикой. Для изготовления подойдут: деревянные доски, поддоны, металлическая сетка, пластиковые панели. Также можно приобрести уже готовый контейнер.

Оптимальный размер конструкции — около 1–1,5 метра в ширину и столько же в высоту. Слишком большие объемы сложнее обслуживать, а в маленьких кучах температура не всегда поднимается до нужного уровня. В конструкции должны быть зазоры для вентиляции примерно по три-пять сантиметров.

Дно оставляют открытым. Это позволяет дождевым червям и полезным микроорганизмам проникать внутрь и ускорять переработку органики. Если вы все-таки предпочли контейнеру яму, то ее оптимальная глубина должна быть около 50–70 сантиметров.

Как правильно заложить компост

www.globallookpres.com/Stefan Kiefer

Главный принцип хорошего компоста — чередование разных видов органических материалов. На дно укладывают крупные ветки или грубые стебли. Такой слой выполняет функцию дренажа и обеспечивает доступ воздуха. Далее органику укладывают слоями.

Рекомендуется чередовать «зеленые» (азотистые) и «коричневые» (углеродистые) компоненты. К зеленым относятся: скошенная трава, сорняки без семян, молодая листва, овощные очистки, а к коричневым относятся: опавшие листья, солома, сено, картон, опилки и древесная кора. Каждый слой желательно делать толщиной 10–20 сантиметров.

Полезно периодически пересыпать органику небольшим количеством садовой земли. В ней содержатся микроорганизмы, которые запускают процесс разложения. После закладки компост слегка увлажняют. Масса должна быть влажной, но не мокрой.

Что можно отправлять в компост

www.globallookpress.com/Heinz Krimmer

Для получения качественного удобрения подходит большая часть органических отходов растительного происхождения.

В компост можно добавлять:

скошенную траву;

сорняки без семян;

опавшие листья;

очистки фруктов и овощей;

чайную заварку, кофейную гущу;

солому, мелкие ветки, древесную щепу;

картон.

Отличным дополнением становятся измельченные яичные скорлупки, которые обогащают будущий компост кальцием.

Что нельзя класть в компостную яму

Некоторые отходы способны испортить весь компост или сделать его опасным для растений.

Под запретом находятся:

мясо и рыба;

молочные продукты;

жиры и масла;

экскременты домашних животных;

сорняки с созревшими семенами;

остатки после обработки химикатами;

пластик, стекло, металл.

Не рекомендуется закладывать большое количество цитрусовых корок и древесины хвойных пород. Они разлагаются значительно медленнее остальных материалов.

Как ухаживать за компостом

www.globallookpress.com/Dirk Shadd

Даже правильно заложенная органика нуждается в периодическом уходе. Основная задача — обеспечить доступ кислорода. Для этого компостную массу рекомендуется перемешивать вилами каждые несколько недель.

Кроме того, необходимо следить за влажностью. При пересыхании компост поливают водой, а при переувлажнении добавляют сухую траву, листья или солому. Если масса начинает неприятно пахнуть, это обычно говорит о нехватке воздуха или избытке влаги.

В нормальных условиях внутри компостной кучи температура может заметно повышаться. Это естественный процесс, который свидетельствует об активной работе микроорганизмов.

Когда компост считается готовым

www.globallookpres.com/Dirk Shadd

Срок созревания зависит от состава сырья и условий хранения. При регулярном перемешивании и достаточной влажности полноценный компост обычно получается через 8–12 месяцев. Однако можно ускорить процесс, если измельчить компоненты и добавить в компост навоз, птичий помет или дрожжевой раствор.

Готовое удобрение легко узнать по нескольким признакам. Масса становится однородной, исчезают отдельные остатки растений, цвет приобретает темно-коричневый оттенок, а также появляется запах лесной земли. Такой компост можно использовать для удобрения грядок, теплиц, плодовых деревьев, кустарников и декоративных растений.

Правильно организованная компостная яма позволяет ежегодно получать ценное органическое удобрение практически бесплатно. При этом участок становится чище, а количество отходов, которые приходится вывозить, заметно сокращается.

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