Фото: Reuters/Christine Uyanik

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Два вагона сошли с рельсов и рухнули с эстакады на проезжую часть под ней.

В Мюнхене в результате столкновения двух грузовых составов на мосту погиб один человек. Инцидент произошел рано утром в северном районе Мильбертсхофен в Германии. Об этом сообщило издание Reuters.

По данным местной полиции, удар был настолько сильным, что два вагона сошли с рельсов и рухнули с эстакады на проезжую часть под ней.

На место происшествия выехали около 60 спасателей и пожарных, которые занялись ликвидацией последствий и обеспечением безопасности в районе аварии. Причины столкновения выясняются, движение на участке перекрыто. Подробностей о пострадавших пока нет.

Движение по мосту и под ним было частично перекрыто, чтобы дать возможность следователям осмотреть место происшествия и изъять записи с камер наблюдения.

Как ранее писал 5-tv.ru, в Стамбульском метро поезд сошел с рельсов, после чего движение других составов было приостановлено. В результате инцидента пострадали три человека.

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