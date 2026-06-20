ЗАЭС полностью лишилась внешнего электроснабжения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

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Это уже 20-й подобный случай с начала конфликта на Украине.

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) сегодня полностью лишилась внешнего электроснабжения. Об этом сообщили представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Это уже 20-й случай отключения ядерного объекта от внешней энергосети с начала конфликта на Украине.

«Запорожская АЭС сегодня потеряла внешнее электроснабжение в 20-й раз за время военного конфликта, что в очередной раз подчеркивает нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью на объекте», — говорится в сообщении агентства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что с 18 на 19 июня транспортный цех ЗАЭС подвергся массированной атаке украинских беспилотников. На территории предприятия зафиксировали не менее 14 ударов. В результате одного из прилетов начался пожар, серьезно повредивший здания ремонтной зоны и боксов. Как стало известно, никто из персонала объекта не пострадал.

До этого, 17 июня, при аналогичном обстреле в Энергодаре погиб сотрудник ЗАЭС, а еще трое жителей получили ранения разной степени тяжести.

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