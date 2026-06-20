Отдых без укусов: как остановить нашествие комаров и клещей на дачном участке

Для борьбы с клещами на дачном участке нужно косить траву и убирать листву

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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С наступлением теплого сезона привычный отдых на природе все чаще превращается в борьбу с незаметными, но крайне неприятными врагами.

Лето на даче редко обходится без незваных гостей. Стоит только выйти на участок и заняться грядками или устроить вечерние посиделки на веранде, как вокруг начинают кружить комары, а в высокой траве могут поджидать клещи.

Эти мелкие вредители способны не только испортить отдых постоянными укусами, но и представляют реальную опасность для здоровья. Особенно остро проблема стоит для семей с детьми и владельцев домашних животных, которые проводят много времени на свежем воздухе. Как с ними бороться — в материале 5-tv.ru.

Чем опасны комары

www.globallookpres.com/Andre Skonieczny

Многие воспринимают комаров исключительно как раздражающих кровососов, однако некоторые виды могут представлять реальную угрозу для здоровья. На территории России встречаются комары, способные переносить возбудителей различных инфекций.

Туляремия, лихорадка Западного Нила, некоторые арбовирусные инфекции, дирофиляриоз, вызываемый паразитическими червями. Опасные возбудители часто попадают к насекомым через водоплавающих птиц, возвращающихся после зимовки из теплых регионов.

Главное условие для размножения комаров — наличие воды. Именно поэтому наибольшее количество насекомых обычно наблюдается рядом с прудами, болотами, ручьями и другими водоемами.

На дачном участке комары активно размножаются в бочках с водой, ведрах и других открытых емкостях, декоративных прудах, заброшенных бассейнах, местах скопления дождевой воды.

Дополнительным фактором становятся густые заросли растений и высокая трава. В таких местах дольше сохраняется влага и тень, что создает для насекомых комфортную среду.

Как сократить численность комаров на участке

www.globallookpress.com/Emanuele Biggi

Первое, что рекомендуют специалисты, — устранить все возможные источники стоячей воды. Для этого нужно закрывать крышками емкости для полива, регулярно очищать бассейны, следить за состоянием декоративных водоемов и не оставлять воду в ненужных резервуарах.

Известно также, что некоторые культуры способны отпугивать насекомых своим ароматом. Для посадки на даче подойдут: мята, лаванда, розмарин, базилик. Кроме того, комары не любят запах хвои и цитрусовых.

Часто дачники используют и традиционный способ защиты — дым. Для этого разводят костры, применяют дымовые шашки или окуривают территорию специальными средствами.

Открытый огонь на даче разрешен только при соблюдении требований МЧС России. Для костра нужно подготовить безопасное место: выкопать яму глубиной не менее 0,3 метра и диаметром до одного метра либо использовать металлическую емкость объемом не больше одного кубического метра — например, бочку, бак или мангал.

Очаг должен находиться минимум в 50 метрах от построек, в 100 метрах от хвойного леса и в 30 метрах от лиственного. Территорию вокруг необходимо очистить от сухой травы, листьев и других горючих материалов в радиусе десяти метров.

Для мангалов и жаровен требования мягче: расстояние до строений может составлять пять метров, а зона очистки — два метра. При особом противопожарном режиме разводить костры запрещено. Если скорость ветра превышает 10 м/с, нельзя пользоваться даже мангалами и барбекю.

Если насекомых слишком много, можно использовать инсектицидные препараты. Самыми популярными являются средства на основе циперметрина и хлорпирифоса. Обрабатывать им можно заборы, дорожки, траву, кустарники, наружные стены построек. Такая обработка позволяет заметно снизить количество насекомых на территории.

Почему клещи гораздо опаснее комаров

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Если комариные укусы чаще всего заканчиваются зудом и раздражением кожи, то клещи могут переносить серьезные инфекции. Наиболее опасными считаются клещевой энцефалит, болезнь Лайма (боррелиоз), эрлихиоз и возвратный клещевой тиф.

Особенно распространен боррелиоз, который способен поражать нервную систему, суставы и сердце. Не менее опасен клещевой энцефалит. Заболевание затрагивает головной и спинной мозг, а в тяжелых случаях может приводить к инвалидности и даже летальному исходу.

Вопреки распространенному мнению, клещи не падают на человека с деревьев. Обычно они поджидают жертву в высокой траве, кустарниках и слоях прошлогодней листвы.

Благоприятными условиями для них являются: сырость, густая растительность, скопления сухих листьев, заросшие участки сада. Поэтому заброшенные территории становятся идеальным местом для размножения паразитов.

Как защитить участок от клещей

www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

Главное правило — не создавать для клещей комфортную среду. Поэтому необходимо регулярно косить траву, убирать сухую листву, вырезать лишнюю поросль кустарников, поддерживать чистоту вдоль дорожек, не допускать зарастания территории.

Наиболее эффективным временем для борьбы с насекомыми считается начало сезона активности паразитов. Обычно клещи просыпаются после того, как полностью сходит снег, а температура стабильно поднимается выше нескольких градусов тепла. Именно в этот период рекомендуется проводить первую обработку территории. Это позволяет уничтожить большую часть личинок и нимф до начала активного размножения.

Наиболее надежным способом борьбы остаются акарицидные средства. Они также помогают при обработке территории от комаров. Чаще всего используются препараты на основе:

пиретроидов;

фосфорорганических соединений;

фенилпиразолов.

Однако эффективность обработки во многом зависит от соблюдения правил применения. Проводить опрыскивание рекомендуется только при сухой и безветренной погоде, чтобы средство равномерно распределялось и не сносилось ветром. После осадков должно пройти не менее одних-двух суток, чтобы почва и растительность полностью просохли.

Обрабатывать участок нужно максимально тщательно: внимание уделяют не только открытым зонам, но и периметру территории, садовым дорожкам, местам отдыха и нижней части деревьев — от корневой зоны до первых ветвей. Именно такие участки чаще всего становятся укрытием для клещей.

Правила обработки

Во время работы обязательно использовать средства индивидуальной защиты: перчатки, плотную одежду и маску, чтобы избежать контакта с химическими веществами. После завершения обработки важно временно не посещать участок — срок ожидания зависит от конкретного препарата и обычно составляет от нескольких часов до суток.

При этом существуют зоны, которые обрабатывать нельзя. К ним относятся детские площадки, грядки с овощами, а также плодовые деревья и ягодные кустарники, чтобы избежать попадания химических веществ в пищевые культуры.

Комплексный подход позволяет значительно снизить вероятность встречи как с клещами, так и с комарами, сделав отдых на даче гораздо безопаснее и комфортнее.

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