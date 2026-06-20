«Ждут наших»: российские бойцы помогают лекарствами жителям Константиновки

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Многие гражданские укрываются в подвалах и домах.

Российские военнослужащие не перестают доставлять еду и медикаменты мирным жителям Константиновки в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал командир артиллерийского дивизиона 103-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным «Резвый».

По его словам, в городе остаются гражданские люди, которые всегда ждут прихода военнослужащих Вооруженных сил России. Многие из них укрываются в подвалах и домах.

«Мирные есть. В основном сейчас мирные остались те, которые нас ждут, которые ждали наши российские войска, чтобы мы их освободили», — отметил «Резвый».

Также «Резвый» отметил, что штурмовые группы России при продвижении помогают местным жителям. Военные передают им необходимые вещи. Гражданские часто спрашивают у бойцов, когда город будет освобожден.

«Они ждут, спрашивают, ребята, когда вы уже нас освободите. Ну, мы говорим: «Осталось немного, осталось чуть-чуть», — заключил «Резвый».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как московские компании помогают фронту. Бизнес в столице поддерживает военнослужащих в ходе проекта по продвижению локальных брендов «Сделано в Москве».

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