Леонид Пасечник: два человека погибли в результате атаки ВСУ на дорогу в ЛНР

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Инцидент произошел ночью на оживленной трассе в сторону Ростовской области.

Украинские боевики сбросили взрывоопасные устройства на участок автодороги в Луганской Народной Республике. В результате атаки ВСУ погибли два человека. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в в канале мессенджера МАКС.

По его данным, инцидент произошел ночью на оживленной трассе в сторону Ростовской области. В выходные дни по этой дороге проходит большой поток транспорта, поскольку многие жители направляются на отдых.

Как отметил Пасечник, один из местных жителей обнаружил на дороге подозрительный предмет и попытался самостоятельно убрать его. В этот момент произошел взрыв, в результате которого погибли два человека.

Глава республики выразил соболезнования родственникам и близким погибших.

После происшествия движение транспорта на трассе Е-50 в направлении пункта пропуска «Должанский» временно ограничили. Это участок между поселком Должанский и городом Ровеньки. Ограничения будут действовать до завершения инженерно-саперных работ.

На месте продолжают работу профильные службы, которые обследуют территорию и устраняют угрозу для граждан.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, ВСУ атаковали беспилотником центральный рынок в Сватово ЛНР. Сообщалось о раненых в результате удара.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.