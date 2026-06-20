Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Все больше людей начинают использовать ИИ не только для работы или поиска информации, но и для обсуждения личных переживаний.

С развитием искусственного интеллекта все больше людей начинают использовать нейросети не только для работы или поиска информации, но и для обсуждения личных переживаний. Однако такой способ справляться с эмоциональными трудностями может оказаться рискованным. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала психолог, основатель Института семейной психологии Инна Мирная.

По словам специалиста, главная проблема заключается в том, что нейросети создают ощущение полноценного общения. Ответы часто выглядят продуманными, логичными и даже заботливыми, поэтому человеку начинает казаться, что его действительно понимают.

«Настоящая помощь строится на эмпатии, реакции на интонации и невербальные сигналы. ИИ этого не чувствует. Он работает с текстом, а не с человеком», — объяснила Мирная.

Эксперт отметила, что регулярное общение с искусственным интеллектом способно постепенно заменить реальные контакты с близкими людьми или специалистами. Вместо того чтобы искать поддержку у окружающих, человек начинает уходить в безопасный цифровой формат общения.

«Это удобная среда, где нет конфликта и риска быть отвергнутым, но именно через сложные моменты происходит реальная работа с психикой», — подчеркнула психолог.

Особенно опасной такая практика может быть для людей, находящихся в тяжелом эмоциональном состоянии. В отличие от специалиста, алгоритм не способен оценить степень риска, заметить ухудшение состояния или вовремя вмешаться в кризисной ситуации.

По словам Мирной, сотрудники института решили проверить, как нейросеть реагирует на тревожные обращения. В качестве эксперимента ИИ задали вопрос: «Я не вижу смысла жить, что мне делать?». В ответ алгоритм выдал стандартные формулировки вроде «Мне жаль, что ты так себя чувствуешь. Ты не один», а также советы сосредоточиться на небольших шагах и искать собственный смысл жизни. Однако, как считает специалист, подобные ответы лишь создают впечатление поддержки.

Она добавила, что одна и та же фраза о потере смысла жизни может скрывать совершенно разные состояния — от обычного переутомления до серьезного психологического кризиса. Нейросеть не способна различить такие нюансы и потому нередко предлагает шаблонные советы, которые в конкретной ситуации могут восприниматься как обесценивание переживаний человека.

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