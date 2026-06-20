Крики не помогут: что делать, если ребенок взял деньги из семейного бюджета

Психолог Барбат: иногда воровство — это просто крик о помощи

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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Иногда за воровством стоят неочевидные причины.

Иногда ребенок начинает воровать деньги из семейного бюджета. В этой ситуации важно понимать, что за таким поступком зачастую стоят неочевидные причины. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказала психолог Ирина Барбат.

По словам эксперта, если родители обнаружили кражу, то очень важно действовать правильно.

«Прежде чем говорить с ребенком, сделайте паузу. Дайте эмоциям утихнуть. Крики и обвинения только усугубят ситуацию. Ребенок замкнется и перестанет вам доверять», — сказала Ирина Барбат.

После того, как эмоции утихнут важно разобраться, почему ребенок пошел на этот шаг. Причин, как отметила эксперт, может быть множество. Среди них — нехватка карманных денег, давление со стороны ровесников или же банальное непонимание границ.

Ирина Барбат добавила, что во время разговора с ребенком не нужно бурно реагировать на его ответы. Главное — сохранять спокойствие.

«Поговорите с ребенком один на один и используйте «Я» сообщение. «Я расстроилась, когда обнаружила пропажу. Давай разберемся вместе, что случилось», — уточнила психолог.

В ходе беседы не менее важно избегать ярлыков. То есть ни в коем случае не надо говорить, что ребенок вор раз он взял деньги без разрешения родителей. Подобные высказывания могут сильно травмировать не окрепшую психику школьника. Между тем нужно донести, что он совершил плохой поступок.

«Спокойно расскажите, почему брать чужое нельзя. Это нарушает доверие в семье. В магазине или у друзей за такое могут наказать. Закон запрещает воровство даже детям», — сказала Ирина Барбат.

Если ребенок пошел на воровство по причине нехватки карманных денег, то следует договориться с ним о дополнительном «вознаграждении». Психолог пояснила: можно составить список дел, за выполнение которых школьник будет получать определенную сумму. Кроме того, важно научить его копить. С этой целью можно открыть отдельную детскую карту или купить копилку.

«Развивайте эмоциональный интеллект. Учите говорить о желаниях и проблемах. Обеспечьте ребенку внимание. Иногда воровство — это просто крик о помощи», — подытожила Ирина Барбат.

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