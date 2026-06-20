Под женщину, работу, условия: Охлобыстин о привычке подстраиваться

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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По словам актера, способность принимать новые обстоятельства — один из главных жизненных навыков.

Актер Иван Охлобыстин рассказал, что за годы жизни научился адаптироваться практически к любым ситуациям. Своими размышлениями актер поделился на премьере фильма Клима Шипенко «Холоп-3».

По словам артиста, человеку постоянно приходится принимать новые условия и искать компромиссы — как в работе, так и в личной жизни. Охлобыстин отметил, что умение подстраиваться становится неотъемлемой частью взросления и отношений с окружающими.

«К чему приходилось привыкать? Ну практически ко всему. Но так или иначе ты привыкаешь. Если ты в кадре долго стоишь, ты привыкаешь стоять, если ты начинаешь жить с любимой женщиной, ты начинаешь подстраиваться под нее, как и она под тебя», — рассказал актер.

Он подчеркнул, что настоящая любовь невозможна без принятия человека таким, какой он есть. По мнению Охлобыстина, попытки переделать партнера редко приводят к чему-то хорошему.

«Потому что ну мы любим правильно любить, и единственный вариант любить — это любить человека таким, какой он есть, а не как бы тебе хотелось», — отметил артист.

Охлобыстин добавил, что ограничения сопровождают человека на протяжении всей жизни. Именно поэтому важно не бороться с ними, а научиться воспринимать их как естественную часть повседневности. По его словам, правильное отношение к таким обстоятельствам со временем превращается в привычку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Иван Охлобыстин поделился размышлениями, как изменяется человек под воздействием окружающих и жизненных обстоятельств.

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